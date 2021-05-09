Çölyak hastaları ve engelli bireylerin anneleri unutulmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Oğuz bu yıl aynı güne denk gelen Anneler Günü ile Dünya Çölyak Gününde ilçedeki çölyak hastası ve engelli çocuklar ile annelerini unutmadı. Çocuklara çeşitli hediyeler verirken fedakâr annelerine de gül takdim eden Nergiz Oğuz Büyük bir aileyiz her zaman birlikteyiz dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuzun öğretmen eşi Nergiz Oğuz bu yıl aynı güne denk gelen Anneler Günü ve 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Nergiz Oğuz maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak çölyak hastası ve engelli çocuklar ile annelerini ziyaret etti. Hasta ve engelli çocuklara oyuncaklar ile çeşitli hediyeler veren Oğuz annelere de gül takdim etti. Oğuzun ziyaretinden son derece mutlu olan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Çocukların mutlulukları aldıkları hediyelerle ikiye katlanırken fedakâr anneler de bu anlamlı ziyareti için Nergiz Oğuza teşekkür etti.

NINELERI DE YALNIZ BIRAKMADI

Nergiz Oğuz ayrıca ilçedeki nineleri de Anneler Gününde yalnız bırakmadı. Oğuz maske ve mesafe kurallarına özen göstererek gerçekleştirdiği ziyaretlerde günlerini tebrik ettiği ninelerin hayır dualarını aldı. Ninelere de kırmızı gül hediye eden Oğuz yakından ilgilendiği çınarlarla sohbet etti. Nineler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretleri sırasında yaşlı hasta ve engelli bireyler ile ailelerinin bir ihtiyaçlarının olup olmadığıyla da yakından ilgilenen Oğuza belediye sağlık ekipleri de eşlik etti.

HER ZAMAN BIRLIKTEYIZ

Nergiz Oğuz ilçelerinde yaşayan tüm kesimlerle iç içe olduklarını ifade ederek Bu yıl hem anneler günü hem de çölyak günü aynı tarihe denk geldi. Biz de bu anlamlı günler dolayısıyla ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızla onların fedakâr anneleriyle ve her zaman bizlere yol gösteren ninelerimizle sohbet ettik dertleştik. Günlerini tebrik ettik. Kahramankazanda büyük bir aileyiz ve ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz her zaman onlarla birlikteyiz. Ziyaretlerimizde çocuklarımızın annelerimizin ve ninelerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok mutlu etti. Her zaman yanlarındayız diye konuştu.