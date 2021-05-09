Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Salladı Geçti! Mini Elbisesiyle Hayranlarını Mest Etti! Görenlerin Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler…
Kanal D ekranlarının ne başarılı yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat vererek ününü tüm Türkiye’ye duyuran Melis Sezen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşında olmasına rağmen birçok başarılı işe imzasını tan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını mest etti. Sosyal medyayı sallayan pozlar veren Melis Sezen’in vücudunu saran siyah mini elbisesi ise çok konuşulanlar arasına girdi.
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin ile hayranlarını bir kez daha mest eden Melis Sezen başarı merdivenlerini yavaş yavaş tırmanıyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu her paylaşımla gündem haline gelen güzel isim, en son paylaşımlarıyla hayranlarından binlerce yorum aldı.
Fotoğrafçı Safa Gülsoy’un objektiflerine verdiği pozları hayranlarıyla da buluşturan güzel oyuncunun fiziğinin düzgünlüğü de dikkatlerden kaçmadı. Her ne kadar Sadakatsiz dizisinde kötü bir kadın karaktere hayat verse bile Melis Sezen olarak çok beğenilen ve takdir toplayan Sezen, pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Peki, Melis Sezen’in hangi paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı?
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09 May 2021 - 13:52 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.