Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Salladı Geçti! Mini Elbisesiyle Hayranlarını Mest Etti! Görenlerin Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler…

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin ile hayranlarını bir kez daha mest eden Melis Sezen başarı merdivenlerini yavaş yavaş tırmanıyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu her paylaşımla gündem haline gelen güzel isim, en son paylaşımlarıyla hayranlarından binlerce yorum aldı.

Fotoğrafçı Safa Gülsoy’un objektiflerine verdiği pozları hayranlarıyla da buluşturan güzel oyuncunun fiziğinin düzgünlüğü de dikkatlerden kaçmadı. Her ne kadar Sadakatsiz dizisinde kötü bir kadın karaktere hayat verse bile Melis Sezen olarak çok beğenilen ve takdir toplayan Sezen, pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Peki, Melis Sezen’in hangi paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı?



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