Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 May 2021 - 10:44 G: 10 May 2021 - 10:51

Şampiyonluk Yarışı Kızıştı! Derbi'den Sonra Gözler Fenerbahçe'de!

Şampiyonluk yarışının iyice kızışmasına neden olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinden sonra gözler Fenerbahçe'de. Sarı Lacivertli takım Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, yarın sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

10 May 2021 - 10:44 AA İstanbul- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Derbi Zararını Gidermek İstiyor! Beşiktaş Son Maçına Çıkıyor! mask
Derbi Zararını Gidermek İstiyor! Beşiktaş Son Maçına Çıkıyor!
26 Yıllık Biten Hasrete Fuat Oktay'da Dahil Oldu! Adana Demirspor ve Giresunspor'u Kutladı! mask
26 Yıllık Biten Hasrete Fuat Oktay'da Dahil Oldu! Adana Demirspor ve Giresunspor'u Kutladı!
Avrupa Ligi Çıkmazı Devam Ediyor! Devler Devam Kararı Aldı! mask
Avrupa Ligi Çıkmazı Devam Ediyor! Devler Devam Kararı Aldı!
Fenerbahçe 2. Kez Yıkıldı! Tahkim Kurulu İtirazı Reddeti! mask
Fenerbahçe 2. Kez Yıkıldı! Tahkim Kurulu İtirazı Reddeti!
Rekorların Adamı Sir Lewis Hamilton! 100. Pole Pozisyonu İle Tarihe Geçti! mask
Rekorların Adamı Sir Lewis Hamilton! 100. Pole Pozisyonu İle Tarihe Geçti!
Cüneyt Çakır'ın 29. Derbi Maçı! İşte İstatistikler ve Merak Edilenler! mask
Cüneyt Çakır'ın 29. Derbi Maçı! İşte İstatistikler ve Merak Edilenler!
UEFA Avrupa Ligi şampiyonası Türk Takımlarını Etkileyecek! mask
UEFA Avrupa Ligi şampiyonası Türk Takımlarını Etkileyecek!
Genel Kurul İptali Tartışmalarına Cevap Geldi! Galatasaray'da Sular Durulmuyor! mask
Genel Kurul İptali Tartışmalarına Cevap Geldi! Galatasaray'da Sular Durulmuyor!
At Yarışlarının En Önemli Koşularından Biri! TBMM Koşusu Yarın Ankara'da! mask
At Yarışlarının En Önemli Koşularından Biri! TBMM Koşusu Yarın Ankara'da!
Şampiyonlar Ligi Heyecanı Artıyor! Şenol Güneş İstanbul Finalini Değerlendirdi! mask
Şampiyonlar Ligi Heyecanı Artıyor! Şenol Güneş İstanbul Finalini Değerlendirdi!
# FENERBAHÇE İLE İLİŞKİLİ:
Fenerbahçe 2. Kez Yıkıldı! Tahkim Kurulu İtirazı Reddeti! mask
Fenerbahçe 2. Kez Yıkıldı! Tahkim Kurulu İtirazı Reddeti!
Gözler MKE Ankaragücü Maçında! İşte Kadrolar! mask
Gözler MKE Ankaragücü Maçında! İşte Kadrolar!
Fenerbahçe 114 Yaşında! "Cumhuriyet Tarihi İçimizde!" mask
Fenerbahçe 114 Yaşında! "Cumhuriyet Tarihi İçimizde!"
Mesut Özil'den Örnek Davranış! Formasını Hediye Etti! mask
Mesut Özil'den Örnek Davranış! Formasını Hediye Etti!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Sona Erdi! Emre Belezoğlu'na İnanç Tam, İşte Bomba Açıklamalar! mask
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Sona Erdi! Emre Belezoğlu'na İnanç Tam, İşte Bomba Açıklamalar!
Fenerbahçe'de Değişim Sesleri Geliyor! Seçim 29-30 Mayıs'ta! mask
Fenerbahçe'de Değişim Sesleri Geliyor! Seçim 29-30 Mayıs'ta!
THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Yüksek! Play-Off Maçlarında Sıra Fenerbahçe Beko'da! mask
THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Yüksek! Play-Off Maçlarında Sıra Fenerbahçe Beko'da!
Fenerbahçe'de Maç Öncesi Kötü Haberler Bitmiyor! Önce Covid-19, Şimdi de El Bileğinde Kırık! mask
Fenerbahçe'de Maç Öncesi Kötü Haberler Bitmiyor! Önce Covid-19, Şimdi de El Bileğinde Kırık!
Fenerbahçe'de Maç Öncesi Şok! Teknik Ekipte Koronavirüs Çıktı! mask
Fenerbahçe'de Maç Öncesi Şok! Teknik Ekipte Koronavirüs Çıktı!
Fenerbahçe'de Tüm Dikkatler Yarın Ki Maçta! Hedef Deplasmanda Galibiyet! mask
Fenerbahçe'de Tüm Dikkatler Yarın Ki Maçta! Hedef Deplasmanda Galibiyet!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor İlayda Yaktı Tutuşturdu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Survivor Emin Geç Kalmadı, Öyle Bir Şey Dedi ki, Ortalık Karıştı! “İlayda’nın Güzelliğini…” mask
Survivor İlayda Yaktı Tutuşturdu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Survivor Emin Geç Kalmadı, Öyle Bir Şey Dedi ki, Ortalık Karıştı! “İlayda’nın Güzelliğini…”
Kenan İmirzalıoğlu Duyurusunu Yaptı, Sevenleri Havalara Uçtu! Kurtlar Vadisi’yle Gelmiyor Ama O Programla Yeniden Dönüş Yapıyor! mask
Kenan İmirzalıoğlu Duyurusunu Yaptı, Sevenleri Havalara Uçtu! Kurtlar Vadisi’yle Gelmiyor Ama O Programla Yeniden Dönüş Yapıyor!
Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Geldi! Ekranlara Geliş Tarihi Resmen Duyuruldu! Kısa Ara Bitti Bitecek! mask
Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Geldi! Ekranlara Geliş Tarihi Resmen Duyuruldu! Kısa Ara Bitti Bitecek!
Demet Özdemir’den Sıfır Makyaj Şov! Bir Saniyede Yorum Yağmuruna Tutuldu! Hayranlarının Elinde Telefon Dondu Kaldı! “Yok Ki Senden Bir Tane Daha!” mask
Demet Özdemir’den Sıfır Makyaj Şov! Bir Saniyede Yorum Yağmuruna Tutuldu! Hayranlarının Elinde Telefon Dondu Kaldı! “Yok Ki Senden Bir Tane Daha!”
Survivor Batuhan Aleyna’ya Karşı Hislerini Tek Sözle Anlattı! O Anlar Televizyonda Yayınlanmadı, Seyirciler Coşuyor, Aşk Alevleniyor! “Bana da Yapsana!” mask
Survivor Batuhan Aleyna’ya Karşı Hislerini Tek Sözle Anlattı! O Anlar Televizyonda Yayınlanmadı, Seyirciler Coşuyor, Aşk Alevleniyor! “Bana da Yapsana!”
Camdaki Kız Dizisinde Muzo Nalan’a Aşık Mı? Seyirciler Sadece Bu Ana Kilitlendi, Gerçek Ortaya Çıktı! “Bu Hikayede Yanan Sen Oldun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Muzo Nalan’a Aşık Mı? Seyirciler Sadece Bu Ana Kilitlendi, Gerçek Ortaya Çıktı! “Bu Hikayede Yanan Sen Oldun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status