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10 May 2021 - 10:44

Şampiyonluk Yarışı Kızıştı! Derbi'den Sonra Gözler Fenerbahçe'de!

Şampiyonluk yarışının iyice kızışmasına neden olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinden sonra gözler Fenerbahçe'de. Sarı Lacivertli takım Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek. İşte detaylar...