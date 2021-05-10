Survivor Nisa ve Barış’ın Ayrılığı Yalan ‘Çıktı!’ Her Şey Yerli Yerinde Duruyor, Sevenleri Büyük Şokta! Meğer İşin Arkasında…

Survivor yarışmasından ayrıldıktan sonra uzun soluklu bir ilişki yaşayan ikili "Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz, ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimiz ile anılmak istiyoruz." Sözlerini dile getirerek ilişkilerinin başladıklarını duyurmuştu.

Kısa bir süre önce Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı’nın Her Şeye Rağmen kitabının çıkmasının ardından ayrıldığını duyurmuştu. Kitapta geçen; “Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu” sözlerinin etkisi olduğu düşünülmüştü.



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