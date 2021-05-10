Samet Aybaba Kimdir? Adana Demirspor'un Hocası Samet Aybaba Kaç Yaşında, Nereli?

TFF 1.Lig’te mücadele gerçekleştiren Adana Demirspor, ligin 34. haftasında Menemenspor’la karşılaştı. Adana Demirspor, karşılaşmayı 4-1 önde bitirdi. Böylelikle Mavi Şimşekler olarak da anılan Adana Demirspor, sezonu zirvede tamamlamayı ve Süper Lig’e çıkmayı başardı. 26 yıl sonra Süper Lig’e yükselmeyi hak kazanan Adana Demirspor’u Samet Aybaba çalıştırıyordu. Kariyerinde 3’üncü kez bir takımı Süper Lig’e yükselten Samet Aybaba’nın kim olduğu konusu sosyal medya gündemine düştü. Samet Aybaba kimdir, futbolculuk yapmış mıdır? İşte tüm detaylar…