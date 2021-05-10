Samet Aybaba Kimdir? Adana Demirspor'un Hocası Samet Aybaba Kaç Yaşında, Nereli?
Adana Demirspor'un 26 yıllık hasretini bitiren Samet Aybaba günün en çok aranan teknik ismi oldu. Sizde bu büyük başarının mimarı Samet Aybaba hakkında bilgiler arıyorsanız haberimiz tam size göre.
TFF 1.Lig’te mücadele gerçekleştiren Adana Demirspor, ligin 34. haftasında Menemenspor’la karşılaştı. Adana Demirspor, karşılaşmayı 4-1 önde bitirdi. Böylelikle Mavi Şimşekler olarak da anılan Adana Demirspor, sezonu zirvede tamamlamayı ve Süper Lig’e çıkmayı başardı. 26 yıl sonra Süper Lig’e yükselmeyi hak kazanan Adana Demirspor’u Samet Aybaba çalıştırıyordu. Kariyerinde 3’üncü kez bir takımı Süper Lig’e yükselten Samet Aybaba’nın kim olduğu konusu sosyal medya gündemine düştü. Samet Aybaba kimdir, futbolculuk yapmış mıdır? İşte tüm detaylar…
10 May 2021 - 16:53 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.