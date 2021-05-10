SSK Emekli Maaşları Hangi Gün Banka Hesaplarına Yatar?
Bayramın gelmesi ile birlikte milyonlarca emekli Maaşları ile ilgili sorulara cevap arıyor. Sizde emekli ve emekli yakınınız için araştırma yapıyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...
Pandemi sebebiyle tam kapanmaya giden Türkiye, Ramazan Bayramı’na korona virüs gölgesinde giriyor. Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı sebebiyle emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Emeklilerin ikramiye sonrası merak ettiği bir diğer konu, maaşlarının hesaplarına ne zaman yatacağı oldu. Yaklaşık 13 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye’de maaşların bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği ise başka bir merak konusu haline geldi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce emekli maaşı yatacak mı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…
10 May 2021 - 17:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.