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- 10 May 2021 - 17:50 G: 10 May 2021 - 17:55

SSK Emekli Maaşları Hangi Gün Banka Hesaplarına Yatar?

Bayramın gelmesi ile birlikte milyonlarca emekli Maaşları ile ilgili sorulara cevap arıyor. Sizde emekli ve emekli yakınınız için araştırma yapıyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Pandemi sebebiyle tam kapanmaya giden Türkiye, Ramazan Bayramı’na korona virüs gölgesinde giriyor. Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı sebebiyle emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Emeklilerin ikramiye sonrası merak ettiği bir diğer konu, maaşlarının hesaplarına ne zaman yatacağı oldu. Yaklaşık 13 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye’de maaşların bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği ise başka bir merak konusu haline geldi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce emekli maaşı yatacak mı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

10 May 2021 - 17:50 - Yaşam

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