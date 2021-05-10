SSK Emekli Maaşları Hangi Gün Banka Hesaplarına Yatar?

Pandemi sebebiyle tam kapanmaya giden Türkiye, Ramazan Bayramı’na korona virüs gölgesinde giriyor. Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı sebebiyle emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Emeklilerin ikramiye sonrası merak ettiği bir diğer konu, maaşlarının hesaplarına ne zaman yatacağı oldu. Yaklaşık 13 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye’de maaşların bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği ise başka bir merak konusu haline geldi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce emekli maaşı yatacak mı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…