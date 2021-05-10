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- 10 May 2021 - 21:31 G: 10 May 2021 - 21:32

Tam kapanmada renkli kaldırım mesaisi

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen pandemi sürecinde Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek tam kapanma sürecini ilçedeki altyapı eksikliklerini tamamlamak için bir fırsat olarak gören Çankaya Belediyesi kaldırımlardan asfalta Çankayanın çehresini değiştiriyor.

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen pandemi sürecinde Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek tam kapanma sürecini ilçedeki altyapı eksikliklerini tamamlamak için bir fırsat olarak gören Çankaya Belediyesi kaldırımlardan asfalta Çankayanın çehresini değiştiriyor.

Uzun ömürlü olması ve estetik görünüşü nedeniyle tercih edilen aynı zamanda vatandaşların da beğenisini kazanan renkli desenli asfalt kaldırımlar Çankaya sokaklarında yaygınlaşıyor.

Su sıçratmayan özelliğinin yanı sıra vatandaşlara yürüme kolaylığı da sağlayan renkli desenli asfalt kaldırımlar sokakların yanı sıra parklarda ve yürüme yollarında büyük kolaylık sağlıyor. Renkli desenli asfalt kaldırım öncesi kaldırımları beton bordürle döşeyen Çankaya Belediyesi ihtiyaç duyulan bölgelere program dahilinde asfalt kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

HEM EKONOMİK HEM DAYANIKLI

Millet olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve bu süreci elbirliğiyle kazasız atlatacaklarına inancının tam olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Vatandaşın parasını yine vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Hem ekonomik hem de dayanıklı olması dolayısıyla uyguladığımız kaldırım modeli vatandaşlarımızdan da memnuniyetle karşılanıyor diye konuştu.

10 May 2021 - 21:31 - Belediyeler

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