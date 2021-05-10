Ankara'da Kapalı olan esnafın gıda kolisi evlere teslim
Ankara Yenimahalle Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla hız verdiği sosyal yardımlarına 5 esnaf grubunu daha dahil etti.
Yenimahalle Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla hız verdiği sosyal yardımlarına 5 esnaf grubunu daha dahil etti. Geçtiğimiz günlerde taksi dolmuş esnafı ile kuaförler ve kahvehane çalışanlarına yardım kolilerini ulaştıran belediye ekipleri şimdi de 17 günlük tam kapanma nedeniyle işyerlerini hiç açamayan oto yıkama halı yıkama terzi tesisatçı ve fotoğrafçıların evlerine kolileri teslim etti.
Ramazan ayının başından bugüne ilçenin dört bir yanında faaliyet gösteren esnafa 10 binden fazla gıda kolisi dağıtan zabıta ekipleri son olarak işyerleri kapalı olan esnafın evlerine bine yakın koli teslim etti.
YAŞAR ZOR GÜNÜNDE ESNAFIN YANINDAYIZ
Yenimahallede zor gününde vatandaşın yalnız bırakılmadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Pandemi nedeniyle gerek esnafımız gerekse vatandaşımız çok zor günler geçiriyor. Devletin yetkili kurumları tarafından alınan kapanma kararı nedeniyle günlük ücret kazanarak hayatını devam ettiren birçok vatandaşımız büyük zorluk çekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak kendi imkanlarımız ve yetki çerçevemiz içerisinde bu sıkıntılı süreçte vatandaşı yalnız bırakmıyor esnafımıza ve ilçe sakinlerine elimizden gelen desteği veriyoruz. Hep birlikte gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyarak ihtiyaç sahibi vatandaşa birlikte destek olarak bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum dedi.
10 May 2021 - 21:35 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.