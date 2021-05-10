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- 10 May 2021 - 21:49 G: 10 May 2021 - 21:50

Avrupa Süper Ligi Krizi Bitmek Bilmiyor! Lig'de Kalan Juventus'un Geleceği Tehlikede!

Avrupa Süper Ligi oluşumunda dik duran ve son takımlardan birisi olan Juventus için tehlike çanları çalmaya başladı. Kulüp "Avrupa Süper Ligi"nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Avrupa Süper Ligi’nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan Juventus'un bu şekilde İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yer alamayacağını belirtti.

Gravina, Napoli merkezli bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, kulüplerin liglere katılımı hususunda kuralların açık olduğunu belirterek, "Juventus, bir sonraki şampiyonaya yazılma zamanı geldiğinde eğer halen Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası konumunda ise Serie A'ya katılamayacaklar. Taraftarlar için üzücü olabilir ancak kural, kuraldır ve bunlar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

10 May 2021 - 21:49 AA - Dünya

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