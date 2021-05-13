Mamakbüs bayramda sokaklarda

Mamak Belediyesi, Bayram Coşkusunu evlere taşıdı. Mamak Belediyesi'nin Ramazan Bayramı için özel olarak süslenmiş otobüsü Mamak’ın sokaklarını dolaşıp müzik yayını yaptı, bayram coşkusu sokaklara taşındı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, korona virüs salgını önlemleri nedeniyle geleneksel şekilde kutlanamayan Ramazan Bayramı’na renk katmak ve özellikle çocuklar bayram coşkusunu yaşatmak için farklı bir yöntem uyguladı. Bayram için özel olarak giydirilmiş üstü açık bir otobüs Mamak’ın tüm caddelerinde ve sokaklarında gezerek müzik yayını yaptı. Mamaklılara eğlenceli anlar yaşattı. Palyaço ve halk oyunları ekipleri otobüsün üzerindeki platformdan kendilerini izleyen vatandaşlarla çocuklara el salladı.

Bayram coşkusu sokaklara taşındı

Bu yıl da etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle, Ramazanı ve Ramazan Bayramını daha önce alışık olunan kutlama düzeninden daha farklı ortamlarda yaşamak zorunda kaldıklarını kaydeden Başkan Köse, “Bizi birleştiren; bize dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Ramazan Bayramını da bu sene sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak bile sevgiyle birbirimize ulaşacağız, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemesek de sesimizle onların yanında olacağız. Maalesef artık bayramlar bizim çocukluğumuzdaki gibi ev ev dolaşıp şeker toplayarak, akrabaların elini öpüp harçlık alarak, sokaklarda oyun oynayarak kutlanamıyor. Şartlar evlerden çıkmadan, sevdiklerimizden uzak bayram kutlamayı gerektirse de her koşulda bayram sevincini yaşamak, eğlenceli çocukluk hatıraları biriktirmek çocuklarımızın hakkı. Bu nedenle evlerinden çıkmadan onları nasıl neşelendirebiliriz diye düşünerek bir bayram otobüsü süsledik. Otobüsümüz sokak sokak dolaşıp müzik yayını yapıyor. Bayram coşkusunu vatandaşımızın sokağına taşıdık” dedi. Filistin'e yönelik saldırıları da hatırlatAN Köse, “İsrail bir terör devletidir” dedi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.Sırmalı, Kovid-19 salgını sürecinde ikinci Ramazan Bayramı'nın yaşandığını belirterek, daha güzel bayramların yaşanması temennisinde bulundu.