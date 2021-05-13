Ankara'da Bebek kütüphanesi açılışa hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi açılışa hazır... Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi çok yakında hizmete giriyor. Açılışa sayılı günler kaldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Bu güzel kütüphaneyi hayata geçireceğimiz için çok mutluyuz. Tüm çocuklarımıza bebeklere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoya Altındağlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. dedi. Ayrıca Kütüphanenin faaliyetleri sürecinde akademik olarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile de işbirliği yaptıklarını belirten Başkan Balcı katkı veren bütün akademisyenlere de müteşekkiriz dedi.

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Kendine ait bir bahçesi olan bebek ve çocuk kütüphanesi müstakil ve çok konforlu bir binada hizmet verecek. 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocuklar için 2 ayrı bölümün yer aldığı kütüphane Montessori eğitim modeline göre planlandı. Kütüphanenin yalnızca bebek ve çocuklar için değil anne adayları ve ebeveynler için de eğitim yuvası olması planlanıyor. Kütüphanenin kitap etkileşimli gebe eğitimleri ve farklı yaş gruplarından çocukları olan veliler için ebeveyn eğitimleriyle sadece bebek ve çocuklar için değil aileler öğretmenler ve eğitim kurumları için de çok önemli bir kazanım olması amaçlanıyor. Bebek ve çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu belirten Başkan Balcı Kütüphanenin miniklerimiz için çok faydalı olacağına ve onlar tarafından çok sevileceğine inanıyorum. Altındağın geleceği onlar sayesinde çok güzel olacak inşallah... ifadelerini kullandı.

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