Masumiyet Dizisinin Setinde Kavga Kıyamet! Hülya Avşar Seti Darmaduman Etti! Kanal, Yapım Şirketi Her Şey Karıştı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet’te büyük kriz çıktı. Setinde büyük bir kavganın çıktığı iddia edilen dizinin başrol oyuncusu olan Hülya Avşar dikkatleri üzerine çekti. Kanal, yapım şirketti hatta her şeyin karıştığı iddia edilirken ise gündeme gelen iddialar şok içerisinde bıraktı. Neler oluyor?
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi her bölümde büyük bir beğeni topluyor. İlk bölümü Youtube’de kanalına yüklenmiş ve toplamda 10 milyonu aşkın bir izlenme almıştı. Çarşamba rekabetine dayanamayan başarılı dizide Hülya Avşar, iddialara göre sette terör estirdi.
Kısa bir süre önce dizinin yayın tarihi değişmişti. Bunun sebebi ise kısa süre önce resmen açıkladı. Fakat gününün neden değiştiğini net bir şekilde açıklanmamıştı. FOX TV’nin başarılı bir dizi olmasından dolayı bir şans daha verdiği düşünülse de işin perde arkası resmen ortaya çıktı. Meğer perde arkasında…
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13 May 2021 - 21:23 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.