Masumiyet Dizisinin Setinde Kavga Kıyamet! Hülya Avşar Seti Darmaduman Etti! Kanal, Yapım Şirketi Her Şey Karıştı! Neler Oluyor?

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi her bölümde büyük bir beğeni topluyor. İlk bölümü Youtube’de kanalına yüklenmiş ve toplamda 10 milyonu aşkın bir izlenme almıştı. Çarşamba rekabetine dayanamayan başarılı dizide Hülya Avşar, iddialara göre sette terör estirdi.

Kısa bir süre önce dizinin yayın tarihi değişmişti. Bunun sebebi ise kısa süre önce resmen açıkladı. Fakat gününün neden değiştiğini net bir şekilde açıklanmamıştı. FOX TV’nin başarılı bir dizi olmasından dolayı bir şans daha verdiği düşünülse de işin perde arkası resmen ortaya çıktı. Meğer perde arkasında…



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