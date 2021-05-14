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14 May 2021 - 11:41

Mucize Doktor'da Şoktan Şoka Sokan İstifa Depremi! Zaten Reytingler Düşerken, Son İstifa Her Şeyi Yerle Bir Edecek! Dizi Bitiyor...

2. sezonuyla birlikte ekranlardaki yerini alan Mucize Doktor, her perşembe düzenli olarak seyircilerine muhteşem bir hikayeyi, en iyi şekilde işleyerek sunmaya devam ediyor. Özellikle başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayat verdiği Ali Vefa karakterinin sevilmesiyle çok başarılı olan ve tutulan dizi, reyting oranlarının son zamanlarda hızlı bir düşüşle karşı karşıya kalmasından dolayı da tüm dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Bu gidişle dizinin finale kadar gideceği düşünülürken...