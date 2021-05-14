Mucize Doktor'da Şoktan Şoka Sokan İstifa Depremi! Zaten Reytingler Düşerken, Son İstifa Her Şeyi Yerle Bir Edecek! Dizi Bitiyor...
2. sezonuyla birlikte ekranlardaki yerini alan Mucize Doktor, her perşembe düzenli olarak seyircilerine muhteşem bir hikayeyi, en iyi şekilde işleyerek sunmaya devam ediyor. Özellikle başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayat verdiği Ali Vefa karakterinin sevilmesiyle çok başarılı olan ve tutulan dizi, reyting oranlarının son zamanlarda hızlı bir düşüşle karşı karşıya kalmasından dolayı da tüm dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Bu gidişle dizinin finale kadar gideceği düşünülürken...
2. sezonuyla birlikte ekranlara gelen ve oldukça dikkat çeken Mucize Doktor, her perşembe düzenli bir şekilde seyircilerine mükemmel bir hikaye sunmaya devam ediyor. Onur Tuna, Sinem Ünsal gibi başrol oyuncularının yer aldığı dizi, 12 Mayıs Perşembe akşamı izleyenleriyle bir araya geldi. Dizinin 62. bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirmişti! Doruk'un hali ise, herkesi şaşkına çevirmişti! Yaşanan istifa depremi ise bundan sonraki bölümler için büyük bir reyting düşüşü meydana getirecek gibi duruyor. Peki istifa eden isim kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.