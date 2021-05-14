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- 14 May 2021 - 11:41 G: 14 May 2021 - 12:10

Mucize Doktor'da Şoktan Şoka Sokan İstifa Depremi! Zaten Reytingler Düşerken, Son İstifa Her Şeyi Yerle Bir Edecek! Dizi Bitiyor...

2. sezonuyla birlikte ekranlardaki yerini alan Mucize Doktor, her perşembe düzenli olarak seyircilerine muhteşem bir hikayeyi, en iyi şekilde işleyerek sunmaya devam ediyor. Özellikle başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayat verdiği Ali Vefa karakterinin sevilmesiyle çok başarılı olan ve tutulan dizi, reyting oranlarının son zamanlarda hızlı bir düşüşle karşı karşıya kalmasından dolayı da tüm dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Bu gidişle dizinin finale kadar gideceği düşünülürken...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

2. sezonuyla birlikte ekranlara gelen ve oldukça dikkat çeken Mucize Doktor, her perşembe düzenli bir şekilde seyircilerine mükemmel bir hikaye sunmaya devam ediyor. Onur Tuna, Sinem Ünsal gibi başrol oyuncularının yer aldığı dizi, 12 Mayıs Perşembe akşamı izleyenleriyle bir araya geldi. Dizinin 62. bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirmişti! Doruk'un hali ise, herkesi şaşkına çevirmişti! Yaşanan istifa depremi ise bundan sonraki bölümler için büyük bir reyting düşüşü meydana getirecek gibi duruyor. Peki istifa eden isim kim? 

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14 May 2021 - 11:41 Ankara- Yaşam

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