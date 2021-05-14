İsrail, Basın Mensuplarına Filistinli Gibi Davranıyor! Gazze Enformasyon Ofisinden Kınama Geldi!

Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Ummu en-Nasr köyündeki olayları takip eden Filistinli gazetecileri taşıyan ve üzerinde (PRESS) yazılı bir aracı hedef almasını kınıyoruz." denildi.

Bunun uluslararası insancıl hukukun alenen ihlali ve ona yönelik saldırı olarak değerlendirildiği açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgilenen uluslararası kuruluşlara, Filistin'deki gazetecilere ve medya mensuplarına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaları ve onlara koruma sağlamaları çağrısında bulunuldu.

İsrail’in bugün Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralanmıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail'in Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, polisin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail’in Gazze’de 500’ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.