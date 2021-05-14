Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 May 2021 - 17:55 G: 14 May 2021 - 17:56

Vural Ak Açıkladı! "Formula 1 Türkiye İçin Takvime Tekrar Girmeye Uğraşıyoruz!"

Formula 1 Türkiye'nin iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: "İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor". İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 11-13 Haziran'da gerçekleştirilemeyeceği açıklanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için farklı bir tarih arayışına girildiğini belirtti.

Geçen sene İstanbul'da yılın en iyi yarışını organize etmelerinin Formula 1 yönetiminin bu yıl turnuvayı tekrar Türkiye'ye getirme konusundaki motivasyonunu artırdığını aktaran Ak, şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

Yarışı organize etmek için her zaman hazır olduklarını dile getiren Ak, "Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1 yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

14 May 2021 - 17:55 AA İstanbul- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MotoGP'de Heyecan Yüksek! Sırada Fransa! mask
MotoGP'de Heyecan Yüksek! Sırada Fransa!
Beşiktaş Kader Maçına Çıkıyor! Hataya Yer Yok mask
Beşiktaş Kader Maçına Çıkıyor! Hataya Yer Yok
Şenol Güneş'in İnancı Tam! Hedef EURO 2020'de Şampiyonluk! mask
Şenol Güneş'in İnancı Tam! Hedef EURO 2020'de Şampiyonluk!
Formula 1 Sevenleri Kahreden Haber! FIA Formula 1 Türkiye GP'yi İptal Etti! mask
Formula 1 Sevenleri Kahreden Haber! FIA Formula 1 Türkiye GP'yi İptal Etti!
Süper Lig'de Şampiyonluk Perdesi! İşte Tüm Detaylar! mask
Süper Lig'de Şampiyonluk Perdesi! İşte Tüm Detaylar!
Galatasaray Galibiyet Sonrası Bekleyecek! Şampiyonluk Kızıştı! mask
Galatasaray Galibiyet Sonrası Bekleyecek! Şampiyonluk Kızıştı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Yeni Gelişme! Final 2023'e Ertelendi! mask
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Yeni Gelişme! Final 2023'e Ertelendi!
Kupanın Kazananı Borussia Dortmund Oldu! Rakibine Resmen Acımadı! mask
Kupanın Kazananı Borussia Dortmund Oldu! Rakibine Resmen Acımadı!
Ajax'tan Şampiyonluk Jesti! Kupayı Eritip Taraflarına Gönderdiler! mask
Ajax'tan Şampiyonluk Jesti! Kupayı Eritip Taraflarına Gönderdiler!
Şampiyonluk Yarışı Alev Alev! İşte İhtimal ve İstatistikler! mask
Şampiyonluk Yarışı Alev Alev! İşte İhtimal ve İstatistikler!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MotoGP'de Heyecan Yüksek! Sırada Fransa! mask
MotoGP'de Heyecan Yüksek! Sırada Fransa!
BİM Aktüel, A101 Aktüel ve ŞOK Aktüel Artık Bitti! O Market Resmen Çeyrek Fiyatına Satıyor! 5 Dakika 10 Ürün Alınabiliyor, 2 Günde Kapıda! mask
BİM Aktüel, A101 Aktüel ve ŞOK Aktüel Artık Bitti! O Market Resmen Çeyrek Fiyatına Satıyor! 5 Dakika 10 Ürün Alınabiliyor, 2 Günde Kapıda!
Beşiktaş Kader Maçına Çıkıyor! Hataya Yer Yok mask
Beşiktaş Kader Maçına Çıkıyor! Hataya Yer Yok
ABD Sanayi Verileri Dolar'ı Tepetaklak Yaptı! ABD Beklentileri Karşılayamadı! mask
ABD Sanayi Verileri Dolar'ı Tepetaklak Yaptı! ABD Beklentileri Karşılayamadı!
Formula 1 Sevenleri Kahreden Haber! FIA Formula 1 Türkiye GP'yi İptal Etti! mask
Formula 1 Sevenleri Kahreden Haber! FIA Formula 1 Türkiye GP'yi İptal Etti!
Mobil TV Yaygınlaşıyor! Nisan'da Cepten İzleme Rekor Kırdı! mask
Mobil TV Yaygınlaşıyor! Nisan'da Cepten İzleme Rekor Kırdı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status