Vural Ak Açıkladı! "Formula 1 Türkiye İçin Takvime Tekrar Girmeye Uğraşıyoruz!"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 11-13 Haziran'da gerçekleştirilemeyeceği açıklanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için farklı bir tarih arayışına girildiğini belirtti.

Geçen sene İstanbul'da yılın en iyi yarışını organize etmelerinin Formula 1 yönetiminin bu yıl turnuvayı tekrar Türkiye'ye getirme konusundaki motivasyonunu artırdığını aktaran Ak, şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

Yarışı organize etmek için her zaman hazır olduklarını dile getiren Ak, "Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1 yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz." ifadelerini kullandı.