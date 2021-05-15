AVM'ler Açılacak Mı? 17 Mayıs'tan Sonra AVM'ler Çalışıyor Mu?
Dünyada devam eden koronavirüs salgını ülkeleri daha sıkı tedbirler almak zorunda bıraktı. Bu konuda büyük bir adım atan Türkiye ise tam kapanma sürecine girdi. 29 Nisan’da başlayan tam kapanmanın 17 Mayıs pazartesiye kadar sürdürülmesine karar verildi. 17 Mayıs tarihi yaklaşırken, tam kapanma sürecinde çalışmayan iş yerleri arasında bulunan AVM’lerin durumu ise merak edilmeye başlandı. Gözlerin kabine toplantısına çevrildiği Türkiye’de AVM’ler açılacak mı? İşte Tüm detaylar...
Hız kesmeden devam eden koronavirüs salgını, vaka sayılarındaki artışa neden oldu. Vaka sayılarını düşürmek isteyen Türkiye, vatandaşların önlemlerine ek olarak tedbirler getirdi. Tam kapanma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs arası Türkiye’nin evlerde olacağını duyurdu. Giderek yaklaşan açılma süreci, kontrollü normalleşmeyi kabinenin gündemine getirdi. Kontrollü normalleşme arasında merakla beklenen ise kapalı iş yerlerinin ne zaman faaliyete geçeceği oldu.
Tam kapanma sürecinde yayınlanan genelge ile çalışmasına ara verilen iş yeri arasından AVM’ler de vardı. Tam kapanmanın bitimine doğru AVM’lerin akıbeti merak edilmeye başlandı. AVM’lerin çalışıp çalışmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, gözlerini kabine toplantısına çevirdi. 17 Mayıs sorası uygulanması planlanan kontrollü normalleşmenin hangi aşamasında AVM’lerin açılacağı ise merak edilen diğer konular arasında yer aldı. Öte yandan öğrenilen kulis bilgilerine göre AVM’lerin kontrollü normalleşmenin ilk etabında açılması planlanıyor.
15 May 2021 - 12:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.