AVM'ler Açılacak Mı? 17 Mayıs'tan Sonra AVM'ler Çalışıyor Mu?

Hız kesmeden devam eden koronavirüs salgını, vaka sayılarındaki artışa neden oldu. Vaka sayılarını düşürmek isteyen Türkiye, vatandaşların önlemlerine ek olarak tedbirler getirdi. Tam kapanma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs arası Türkiye’nin evlerde olacağını duyurdu. Giderek yaklaşan açılma süreci, kontrollü normalleşmeyi kabinenin gündemine getirdi. Kontrollü normalleşme arasında merakla beklenen ise kapalı iş yerlerinin ne zaman faaliyete geçeceği oldu.

Tam kapanma sürecinde yayınlanan genelge ile çalışmasına ara verilen iş yeri arasından AVM’ler de vardı. Tam kapanmanın bitimine doğru AVM’lerin akıbeti merak edilmeye başlandı. AVM’lerin çalışıp çalışmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, gözlerini kabine toplantısına çevirdi. 17 Mayıs sorası uygulanması planlanan kontrollü normalleşmenin hangi aşamasında AVM’lerin açılacağı ise merak edilen diğer konular arasında yer aldı. Öte yandan öğrenilen kulis bilgilerine göre AVM’lerin kontrollü normalleşmenin ilk etabında açılması planlanıyor.