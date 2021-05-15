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- 15 May 2021 - 17:49 G: 15 May 2021 - 17:50

Özgür Seyahatte İlk Adım Atıldı! PCR Testi Türkiye ve O Ülkede Artık Zorunlu Değil!

Türkiye normalleşme adımlarını yavaş yavaş atmaya başladı. Yapılan anlaşma ile Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."

15 May 2021 - 17:49 AA İstanbul- Gündem

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