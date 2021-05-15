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- 15 May 2021 - 18:54 G: 15 May 2021 - 18:55

İsrail Tedirginlik Yaşıyor! Havalimanını Uçuşlara Kapattı!

İsrail yaptığı saldırılara karşılık gelecek endişesi ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanını uçuşlara kapattı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İsrail Havalimanları Kurumu, 24 saat içinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan yapılması planlanan 40 uçak seferinin iptal edildiğini açıkladı.

İsrail ordu radyosunda yayınlanan duyuruda, Kurum'un Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlarla ilgili aldığı karar paylaşıldı.

Ben Gurion'dan 24 saat içerisinde yapılması planlanan 40 uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

Tel Aviv'e roket atışları

Öte yandan İsrail'in Yedion Aharonot gazetesinde yer alan haberde, geçen perşembeden bu yana ilk kez Gazze'den Tel Aviv'e roket atışlarına yeniden başlandığı belirtildi.

Haberde, Filistinli grupların fırlattığı roketlerden birinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı yakınlarına düştüğü kaydedildi.

Atılan roketlerin Tel Aviv'in yanı sıra, Holon, Rişon ve Le Tsiyon kentlerine de düştüğü belirtilirken, muhtemel can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in orta ve güney bölgelerine roket saldırıları düzenlendi

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze saldırılarına karşılık olarak, İsrail'in orta ve güney bölgelerine onlarca roket atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çocukların ve kadınların hedef alındığı Şati Mülteci Kampındaki katliama misilleme olarak, Tel Aviv'e onlarca roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

El-Kassam'ın yayımladığı bir başka açıklamada da İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kentine roket saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da İsrail'in Tel Aviv kentinin de arasında olduğu çeşitli bölgelere yaklaşık 30 roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Gazze'den Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine roket atıldı

AA muhabirinden alınan bilgiye göre, Gazze'deki direniş gruplarından Batı Şeria'nın kuzeyindeki bazı yerleşim birimlerine roket atıldı.

Patlama seslerinin ardından Nablus ve Kalkilya kentlerindeki Yahudi yerleşim birimlerinde sirenlerin çaldığı ve Nablus-Ramallah yolu üzerinde bulunan bazı yerleşim birimlerinden dumanların yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, Gazze'den yapılan yeni roket saldırılarının ardından Gazze sınırı yakınlarındaki ve İsrail'in güneyindeki yerleşim birimlerinde sirenler çalmaya başladı.

Saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

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15 May 2021 - 18:54 AA - Dünya

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