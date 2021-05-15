15 May 2021 - 19:09 Güncelleme: 15 May 2021 - 19:10
Rehine Krizi Devam Ediyor! Babasını Öldürdü, İkna Çalışmaları Sürüyor!
Kocaeli'de maalesef rehine krizi yaşanıyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı. İkna çalışmaları devam ediyor. İşte detaylar...
Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (28), ailesini rehin aldı.
Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.