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15 May 2021 - 19:09

Rehine Krizi Devam Ediyor! Babasını Öldürdü, İkna Çalışmaları Sürüyor!

Kocaeli'de maalesef rehine krizi yaşanıyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı. İkna çalışmaları devam ediyor. İşte detaylar...