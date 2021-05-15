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- 15 May 2021 - 19:09 G: 15 May 2021 - 19:10

Rehine Krizi Devam Ediyor! Babasını Öldürdü, İkna Çalışmaları Sürüyor!

Kocaeli'de maalesef rehine krizi yaşanıyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı. İkna çalışmaları devam ediyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (28), ailesini rehin aldı.

Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

15 May 2021 - 19:09 AA Kocaeli- Gündem

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