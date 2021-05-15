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- 15 May 2021 - 19:35 G: 15 May 2021 - 20:28

Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu!

Dünyada müslümanlara hemen hemen her yerinde ve her ülkesinde bulunduğu bilinmektedir. İnsanların Dünyada yaşıyan müslüman nüfusu ve ülkelerini sizin için listeledik. İşte sonuçlar...

İslamiyet en çok inanılan dinlerin başında gelmektedir. Yapılan demografik araştırma neticesine göre, Müslüman nüfusu 1.6 Milyara yaklıştığı belirtilmiştir. Bu Oranda Dünya nüfusunun %24'üne denk gelmektedir.

Dünyada kaç tane Müslüman ülke var?

Müslüman nüfusu 50 ülkeden fazla yerde yaşamakta, 27 ülkenin ise resmi dini İslamiyet olarak kabul edilmiştir.

Dünyada her 4 kişiden 1'i Müslüman

Bunun yanında ilginç olan kısım, müslümanların  %20'si Arap ülkelerinde yaşarken, %62'lik nüfus ile en fazla Asya kıtasında yer almaktadır. İslamiyet Dünyada Hıristiyanlık dininden sonra gelmektedir. Ancak İslamiyetin yayılma hızına bakıldığında 2065 yılında dünyada nüfus olarak ilk sıraya geleceği düşünülmektedir.

Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu!

  1. Endonezya     204.967.000 
  2. Pakistan         178.100.000 
  3. Hindistan       172.100.000 
  4. Bangladeş     145.657.000 
  5. Nijerya             93.859.000 
  6. Türkiye            75.000.000 
  7. İran                 74.859.000 
  8. Mısır               73.850.000 
  9. Cezayir          40.400.000 
  10. Sudan            39.027.950 

15 May 2021 - 19:35 - Kültür - Sanat

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