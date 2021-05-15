Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu!
Dünyada müslümanlara hemen hemen her yerinde ve her ülkesinde bulunduğu bilinmektedir. İnsanların Dünyada yaşıyan müslüman nüfusu ve ülkelerini sizin için listeledik. İşte sonuçlar...
İslamiyet en çok inanılan dinlerin başında gelmektedir. Yapılan demografik araştırma neticesine göre, Müslüman nüfusu 1.6 Milyara yaklıştığı belirtilmiştir. Bu Oranda Dünya nüfusunun %24'üne denk gelmektedir.
Dünyada kaç tane Müslüman ülke var?
Müslüman nüfusu 50 ülkeden fazla yerde yaşamakta, 27 ülkenin ise resmi dini İslamiyet olarak kabul edilmiştir.
Dünyada her 4 kişiden 1'i Müslüman
Bunun yanında ilginç olan kısım, müslümanların %20'si Arap ülkelerinde yaşarken, %62'lik nüfus ile en fazla Asya kıtasında yer almaktadır. İslamiyet Dünyada Hıristiyanlık dininden sonra gelmektedir. Ancak İslamiyetin yayılma hızına bakıldığında 2065 yılında dünyada nüfus olarak ilk sıraya geleceği düşünülmektedir.
Dünyada En Çok Müslümanın Yaşadığı Ülkeler Belli Oldu!
- Endonezya 204.967.000
- Pakistan 178.100.000
- Hindistan 172.100.000
- Bangladeş 145.657.000
- Nijerya 93.859.000
- Türkiye 75.000.000
- İran 74.859.000
- Mısır 73.850.000
- Cezayir 40.400.000
- Sudan 39.027.950
15 May 2021 - 19:35 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.