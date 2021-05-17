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- 17 May 2021 - 12:24 G: 17 May 2021 - 12:36

Beşiktaş Kupaya Doymak İstemiyor! Sezonun 2'nci Kupasını Almaya Yakın!

Beşiktaş şampiyonluğun tadını alamadan ikinci şampiyonluk için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun ikinci kupası için yarın İzmir'de sahaya çıkacak. Süper Lig şampiyonu siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la karşılaşacak. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yapan siyah-beyazlı ekip, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic'in yarınki mücadelede görev yapması beklenmiyor.

Beşiktaş, Antalyaspor ile ligde oynadığı iki maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

17 May 2021 - 12:24 AA İstanbul- Spor

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