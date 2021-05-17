Maçı İzlemeyi Düşünenlere Kötü Haber! Seyirci Sayısı Düşürüldü!
Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir karar aldı. Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü. Antalyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği final maçında iki takım için de 250'şer kişilik kontenjan ayrıldı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranın seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında alınan yeni karara ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
"İçişleri Bakanlığının 16 Mayıs tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.