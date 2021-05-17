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- 17 May 2021 - 12:56 G: 17 May 2021 - 12:57

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına TRT'den Özel İçerik! İşte Detaylar...

TRT Bayram kutlamalarına özel yayınlarına devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel yayınlarıyla çocuklara bayram coşkusu yaşatan TRT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da özel içerikleri ile gençlere bayram coşkusu yaratmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TRT'dan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik Konseri" sevilen isimleri bir araya getirecek. Zeynep Bastık, Oğuzhan Koç ve Eser Yenerler'in katılımı ile gerçekleşecek konser, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de canlı yayınla TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Birinci Ordu Bölge Bandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği ve TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu'nun imza attığı "19 Mayıs 100. Yıl Konseri" istiklal mücadelesinin 102. yıl dönümünde tekrar ekranlarda olacak. Konser saat 15.45'te TRT Müzik'te izleyiciyle buluşacak.

Şef Burak Tüzün yönetiminde Hacettepe Gençlik Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği konser 19 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da TRT 2'de ekrana gelecek. Solist olarak klarnetist Efil Özdemir, kontrbas Atakan Altun, çellist Berfin Karagüzel ve piyanist Alp Güngör'ün yer aldığı konserde, Giovanni Bottesini'nin Grand Düo, Eduard Lalo'nun Re minör Konçerto, Beethoven'in Si bemol Majör 2. Piyano Konçerto eserleri seslendirilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına özel olarak hazırlanmış "Geldikleri Gibi" belgeseli, kurtuluş mücadelesinin 102. yılında saat 19.35'te TRT Belgesel'de ekrana gelecek. Belgeselde, Mondros Mütarekesi'nden başlayarak Kurtuluş Savaşı'na kadar olan Milli Mücadele süreci aktarılıyor.

TRT Haber, "19 Mayıs Özel" programını 09.00-12.00 saatleri arasında uzman konuklar eşliğinde Samsun'dan canlı yayınla ekranlara getirecek. TRT-1 ise saatler 09.00'u gösterdiğinde Anıtkabir'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı atmosferini canlı yayınla ekranlara taşıyacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT EBA'da olacak

TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise kanalında saat 09.00 itibarıyla yayınlanacak olan "Doğan Güneşin İzinde" programında lise öğrencileri hazırladıkları sunumlarla Milli Mücadele sürecini anlatacak, müzik performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da online katılımı ile 81 ilden öğrenciler Bakan Selçuk'a merak ettiklerini sorma imkanı bulacak.

TRT EBA Anaokulu'nda ekrana gelen "Takvim" programı, 19 Mayıs kapsamında spor yapmanın, sağlıklı yaşam ve beslenmenin beden, ruh ve zihin sağlığına olan katkılarını oyun temelli etkinliklerle ele alacak.

Yeni yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bölümünde Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuları Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele dönemiyle ilgili soruları yanıtlayacak.

Ulusal ve bölgesel yayın yapan tüm TRT Radyoları bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu dinleyicilerine aktaracak. Bu kapsamda, bütün TRT Radyo kanalları yayın akışlarını günün anlam ve önemine uygun içeriklerden oluşturacak.

17 May 2021 - 12:56 AA Ankara- Gündem

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