Castrol Ford Team Türkiye'den Sevindiren Haber! Avrupa Ralli Kupasında Final Garanti!

Türkiye'ye Avrupa Ralli şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, 14-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen ve Avrupa Ralli Kupası’na (ERT) puan veren Bulgaristan Rallisi’ni başarıyla tamamladı.

Ford Otosan açıklamasına göre, sezona 2021 Avrupa Ralli Kupası (ERT) ve Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Eskişehir (ESOK) Rallisi ile başlayan Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan'ın Varna şehrinde gerçekleşen Bulgaristan Rallisi'ni hedeflediği şekilde tamamladı.

Yarış boyunca değişken hava koşulları ve zorlu etap şartlarına uygun lastik ve ayar stratejisini bulan Castrol Ford Team Türkiye baştan sona kontrollü bir yarış çıkardı. Bulgaristan Rallisi aynı zamanda genç pilot Ali Türkkan’ın ilk yurt dışı ralli deneyimi de oldu.

Adını Avrupa Ralli Kupası finaline yazdırmak isteyen Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan Rallisi’nde genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever ile 16 etap sonunda 1 saat 32 dakika 2 saniyelik süreleri ile Avrupa Ralli Kupası Gençler Kategorisi'nde (ERT Junior) birinci olurken, "Kategori 2"de ise ikinci oldu. İkili, ERT Genel Klasman’da ise hedefledikleri şekilde dördüncü olarak oldukça kritik önemli puanlar elde etti. Bu sonuçlarla Ali Türkkan ERT Junior ve ERT2 kategorilerinde şampiyona liderliğini pekiştirdi.

Castrol Ford Team Türkiye, ERT finalini büyük oranda garantiledi

Türkiye’nin Avrupa Şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan Rallisi’nde elde edilen başarı ile Türk bayrağını bir kez daha Avrupa Ralli Kupası finalinde dalgalandırma şansını yakaladı.

Genç pilot Ali Türkkan’a Bulgaristan Rallisi’nde daimi co-pilotu Onur Aslan yerine bu yarış özelinde Onur Vatansever eşlik etti. 2015 yılında Bulgaristan Rallisi’nde yarışan Castrol Ford Team Türkiye pilotları Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi Fiesta R5 otomobilleri ile bu ralliyi kazanmış ve Avrupa Ralli Kupası’nda liderliğe yerleşerek sezon sonunda da 2015 Avrupa Ralli Kupası’nı Türkiye’ye kazandırmıştı.

Ralli severlerin heyecanla beklediği ERT finali, bu yıl 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek.