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- 18 May 2021 - 12:31 G: 18 May 2021 - 12:32

Koronavirüs Onlara Yaradı! Bir Kitapla 5 Milyon Dolar Kazandı!

Pandemi bir çok sektörü ve vatandaşı yok ederken bazı kesimleri ise zengin etmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de New York Valisi Andrew Cuomo oldu. Cuomo, Kovid-19 liderlik kitabından 5,1 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmalarını konu alan Kovid-19 liderlik kitabından 5,1 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

Cuomo, tartışmalara konu olan "Amerikan Krizi: Kovid-19 Salgından Liderlik Dersleri" adlı kitabı dolayısıyla yayınevinden 3,1 milyon dolar ödeme aldığını, geri kalan 2 milyon doları da 2 yıl içerisinde alacağını belirtti.

Eyaletin salgın kaynaklı krizin ortasında olduğu bir dönemde "kendini takdir eden" kitabından servet elde etmesi eleştirilen Cuomo, imajını güçlendirmek için Kovid-19 bağlantılı ölümlere ilişkin sayıları gizlemekle suçlanıyor.

Kitap, genel olarak Vali'nin günlük Kovid-19 bilgilendirmeleri ve konuya ilişkin basın açıklamalarından oluşuyor.

Cuomo'nun elde ettiği gelirin 500 bin dolarını bağışladığı, geri kalan miktarı da 3 eşit parçaya bölerek kızlarının hesabına yatırdığı bilgisi paylaşıldı.

ABD, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başından gelirken, yalnızca New York'ta resmi verilere göre şimdiye kadar en az 52 bin 987 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Uzmanlar, ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının, resmi olarak açıklanandan daha fazla olabileceğini iddia ediyor.

18 May 2021 - 12:31 AA Ankara- Dünya

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