Koronavirüs Onlara Yaradı! Bir Kitapla 5 Milyon Dolar Kazandı!
Pandemi bir çok sektörü ve vatandaşı yok ederken bazı kesimleri ise zengin etmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de New York Valisi Andrew Cuomo oldu. Cuomo, Kovid-19 liderlik kitabından 5,1 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmalarını konu alan Kovid-19 liderlik kitabından 5,1 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu.
Cuomo, tartışmalara konu olan "Amerikan Krizi: Kovid-19 Salgından Liderlik Dersleri" adlı kitabı dolayısıyla yayınevinden 3,1 milyon dolar ödeme aldığını, geri kalan 2 milyon doları da 2 yıl içerisinde alacağını belirtti.
Eyaletin salgın kaynaklı krizin ortasında olduğu bir dönemde "kendini takdir eden" kitabından servet elde etmesi eleştirilen Cuomo, imajını güçlendirmek için Kovid-19 bağlantılı ölümlere ilişkin sayıları gizlemekle suçlanıyor.
Kitap, genel olarak Vali'nin günlük Kovid-19 bilgilendirmeleri ve konuya ilişkin basın açıklamalarından oluşuyor.
Cuomo'nun elde ettiği gelirin 500 bin dolarını bağışladığı, geri kalan miktarı da 3 eşit parçaya bölerek kızlarının hesabına yatırdığı bilgisi paylaşıldı.
ABD, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başından gelirken, yalnızca New York'ta resmi verilere göre şimdiye kadar en az 52 bin 987 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.
Uzmanlar, ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının, resmi olarak açıklanandan daha fazla olabileceğini iddia ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.