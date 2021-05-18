Ankara Balgat Son Dakika Haberleri

Türkiye’nin gözlerini Ankara’ya çevirten 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı oldu. Kabine toplantısından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine ek bir tedbir çıkmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf ve çiftçilere verdiği müjdeler Türkiye’nin gündemine oturdu. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının erteleneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere iki farklı hibe müjdesi verdi.