Ankara Balgat Son Dakika Haberleri
Tam kapanmanın ardından Türkiye'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Çevresinde olup biteni merak eden Ankaralılar, son dakika olaylarını araştırıyor. Siyasetin de günlük hayata paralel olarak hızlandığı Türkiye'de gözler yeniden başkente çevriliyor. Yeni bir partinin siyasi arenaya girmesiyle hareketlenen Ankara Balgat çevresinde sular durulmuyor. Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı ise Ankaralıların gündemleri arasında yer alıyor. Ankara Balgat çevresinde neler oluyor?
Ankara Balgat Son Dakika Haberleri
Türkiye’nin gözlerini Ankara’ya çevirten 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı oldu. Kabine toplantısından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine ek bir tedbir çıkmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf ve çiftçilere verdiği müjdeler Türkiye’nin gündemine oturdu. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının erteleneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere iki farklı hibe müjdesi verdi.
18 May 2021 - 15:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.