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- 18 May 2021 - 15:29 G: 18 May 2021 - 15:46

Ankara Balgat Son Dakika Haberleri

Tam kapanmanın ardından Türkiye'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Çevresinde olup biteni merak eden Ankaralılar, son dakika olaylarını araştırıyor. Siyasetin de günlük hayata paralel olarak hızlandığı Türkiye'de gözler yeniden başkente çevriliyor. Yeni bir partinin siyasi arenaya girmesiyle hareketlenen Ankara Balgat çevresinde sular durulmuyor. Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı ise Ankaralıların gündemleri arasında yer alıyor. Ankara Balgat çevresinde neler oluyor?

Ali Kurt
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Ankara Balgat Son Dakika Haberleri

Türkiye’nin gözlerini Ankara’ya çevirten 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı oldu. Kabine toplantısından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine ek bir tedbir çıkmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf ve çiftçilere verdiği müjdeler Türkiye’nin gündemine oturdu. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının erteleneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere iki farklı hibe müjdesi verdi.

18 May 2021 - 15:29 - Yaşam

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