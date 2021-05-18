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- 18 May 2021 - 17:53 G: 18 May 2021 - 18:33

Sincan’ın gözbebekleri kademeli normalleşme ile yeniden hizmette

Vatandaşlar randevu alarak kıraathaneler, matematik müzesi ve bebek kütüphanesini ziyaret edebilir

17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. Sincan Belediyesi bu süre zarfında millet kıraathaneleri, Bebek Kütüphanesi ve Matematik Müzesi’nin hizmetlerini geçici olarak askıya almıştı. Kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle söz konusu alanlar randevu ile yeniden hizmet vermeye başladı.

Sincan’da özellikle gençlerin uğrak mekanlarından olan Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi; 0-5 yaşındaki çocukların okuma kültürü ile tanıştıkları Bebek Kütüphanesi ve Matematik Müzesi pandemi ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecine geçilmesiyle hizmetlerini geçici süreliğine durdurmuştu.

Hasret Sona Erdi

17 gün süren tam kapanma sürecinin tamamlanmasıyla Sincan’da büyük talep gören kıraathaneler ve kütüphaneler yeniden hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar randevu alarak söz konusu mekanları ziyaret edebilir. Vatandaşlar www.sincan.bel.tr adresindeki “e belediye” bölümünü tıklayarak randevu alabilir.

Hijyen Tedbirleri Üst Seviyede

Sincan Belediyesi 14 Şubat 2020’den bu yana sahada olağanüstü bir hijyen seferberliği yürütüyor. Ekipler kütüphaneler ve Matematik Müzesi’ni de düzenli şekilde dezenfekte ediyor. Vatandaşlar buralara giderek hijyenik ve ferah ortamlarda kitap okuyup, ders çalışabilir. Aileler Bebek Kütüphanesinde eğitici ve öğretici etkinliklere katılabilir.

18 May 2021 - 17:53 - Belediyeler

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Sincan’ın gözbebekleri kademeli normalleşme ile yeniden hizmette mask
Sincan’ın gözbebekleri kademeli normalleşme ile yeniden hizmette
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