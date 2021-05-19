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- 19 May 2021 - 13:29 G: 19 May 2021 - 13:30

Mclaren Geleceği Teminat Altına Aldı! Başarılı Pilotla Sözleşme Uzattı!

Formula 1'de McLaren takımı eski günlerine yavaş yavaş dönmeye başladı. Takımın başarılı pilotu olan Lando Norris son yarışlarda üst üste başarılar almıştı. Bu başarıları kendisine sözleşme olarak döndü. Mclaren sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Formula 1 ekiplerinden McLaren, Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sürücünün sözleşmesinin 2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ve gelecek yıl Avustralyalı Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olmaya devam edeceği belirtildi.

2017 yılında katıldığı McLaren takımında 2019'dan bu yana yarışlarda mücadele eden Norris, 42 yarışta iki kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Norris, bu sezon elde ettiği 41 puanla pilotlar klasmanında dördüncü sırada bulunuyor.

    19 May 2021 - 13:29 AA Ankara- Spor

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