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- 19 May 2021 - 14:33 G: 19 May 2021 - 14:34

ABD Dünyaya Göz Açtırmamakta Niyetli! Füze Uyarı Uydusunu Uzaya Fırlattı!

ABD Uzay Kuvvetleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ateşlenen füzelerin ardında bıraktığı izleri algılayarak erken uyarı işlevi gören, kızıl ötesi algılama özelliğine sahip uyduyu uzaya gönderdi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

"Uzay Temelli Kızılötesi Sistem Yer Eşzamanlı Yörünge Uydusu 5" (SBIRS Geo-5) adlı uydu, Lockeed Martin ve Boeing ortaklığı United Launch Allience'ın (ULA) ürettiği Atlas V roketi ile Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssünden fırlatıldı.

Savunma ve havacılık şirketi Lockeed Martin tarafından üretilen 1 milyar dolar değerindeki uydu, kızıl ötesi algılama özellikleri sayesinde yerde ve atmosferde ateşlenen füzelerin ısı ve gaz izlerini algılayarak erken uyarı bildirimi yapmak üzere tasarlandı.

Uzay Kuvvetlerinin SBIRS Geo uydularının beşincisi olan uydunun, 6 uyduluk bir ağın parçası olması planlanıyor.

19 May 2021 - 14:33 AA Ankara- Dünya

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