ABD Dünyaya Göz Açtırmamakta Niyetli! Füze Uyarı Uydusunu Uzaya Fırlattı!
ABD Uzay Kuvvetleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ateşlenen füzelerin ardında bıraktığı izleri algılayarak erken uyarı işlevi gören, kızıl ötesi algılama özelliğine sahip uyduyu uzaya gönderdi. İşte detaylar...
"Uzay Temelli Kızılötesi Sistem Yer Eşzamanlı Yörünge Uydusu 5" (SBIRS Geo-5) adlı uydu, Lockeed Martin ve Boeing ortaklığı United Launch Allience'ın (ULA) ürettiği Atlas V roketi ile Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssünden fırlatıldı.
Savunma ve havacılık şirketi Lockeed Martin tarafından üretilen 1 milyar dolar değerindeki uydu, kızıl ötesi algılama özellikleri sayesinde yerde ve atmosferde ateşlenen füzelerin ısı ve gaz izlerini algılayarak erken uyarı bildirimi yapmak üzere tasarlandı.
Uzay Kuvvetlerinin SBIRS Geo uydularının beşincisi olan uydunun, 6 uyduluk bir ağın parçası olması planlanıyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.