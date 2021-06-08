Babalar Günü Ne Zaman? 2021 Babalar Günü Hangi Tarihte Kutlanacak?
Haziran ayının giderek yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü’nün hangi tarihte kutlanacağı merak konusu haline geliyor. Mayıs ayı içerisinde kutlanan Anneler Günü’nün ardından gelen Babalar Günü’nün Haziran ayı içerisinde kutlandığı biliniyor. Ancak tam tarihi kestirmekte zorlanan vatandaşlar, Babalar Günü’nün 2021 yılında hangi tarihte kutlanacağını sorulmasına neden oluyor. Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…
Anneler Günü’nün hemen ardındaki ayda kutlanan Babalar Günü’nün tam tarihi vatandaşların gündemi haline geldi. Babalarına hediye almak isteyen çocuklar ise ne kadar süresi kaldığını araştırmaya başladı. Haziran ayı içerisinde kutlandığı bilinen Babalar Günü’nün ise tam bir tarihi olmaması kafaları karıştırdı.
08 Haz 2021 - 20:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.