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08 Haz 2021 - 20:07

Babalar Günü Ne Zaman? 2021 Babalar Günü Hangi Tarihte Kutlanacak?

Haziran ayının giderek yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü’nün hangi tarihte kutlanacağı merak konusu haline geliyor. Mayıs ayı içerisinde kutlanan Anneler Günü’nün ardından gelen Babalar Günü’nün Haziran ayı içerisinde kutlandığı biliniyor. Ancak tam tarihi kestirmekte zorlanan vatandaşlar, Babalar Günü’nün 2021 yılında hangi tarihte kutlanacağını sorulmasına neden oluyor. Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…