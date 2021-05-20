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- 20 May 2021 - 16:41 G: 20 May 2021 - 16:42

Dünya Sağlık Örgütü'nden Rahatlatıcı Açıklama! Onaylı Aşılar Tüm Varyantlarda Etkili!

Varyant Virüslerde tedirginlik giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede onaylanmış Kovid-19 aşılarının dolaşımdaki tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini bildirdi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Kluge, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında "kırılganında" devam ettiği ve "uluslararası seyahatlerden kaçmak" uyarısında bulundu.

"Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni belirsizlik karşı, devam etmeye devam etmeli ve uluslararası seyahatleri yeniden düşünmeli veya bundan kaçınmalıyız." diyen Kluge, Avrupa kıtasında bazı artışların hızla yayılabileceğine dikkat çekti.

Hindistan'da gösterim ve "çift mutant" varyantı olarak önerilen B.1.617 varyantının şu anda DSÖ Avrupa 53 ülkenin en az 26'sında tespit edildiğini aktaran Kluge, ancak aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin virüsün yayılması önlemeye yardımcı olmak için vurguladı.

Kluge, Avrupa'da Kovid-19'a karşı onaylanmış tüm aşıların, hayattada olan ve endişeye neden olan tüm Kovid-19 varyantlarına karşı koruma sağlayabildiğinin altını çizdi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının azaldığını görmek konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde, "Doğru yönde ilerliyoruz ama dikkatli olmalıyız." uyarısı yaptı.

Kluge, Avrupa bölgesinde nüfusun yüzde 23'üne bir doz Kovid-19 aşısı uygulandığını, nüfusun yüzde 11'ine ise iki doz aşı olduğunu belirterek, "Aşılar tünelin sonunda ışık olabilir ama bu ışık bizi kör etmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ 6 aşının acil için onay vermişti

DSÖ, 7 Mayıs'ta Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının acil pas vermişti.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil durumda onay vermişti.

DSÖ, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara kullanım acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, böylelikle 6 Kovid-19 aşısına acil onayı vermiş oldu.

20 May 2021 - 16:41 AA - Sağlık

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