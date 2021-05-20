Ebru Şahin Bikinili Fotoğraflarıyla Büyüledi
Türkiye’nin genç oyuncularından olan Ebru Şahin, oynadığı Hercai diziyle birlikte hayran kitlesini ikiye katlamıştı. Dizinin ardından reklam filmlerinde de sıkça görülen güzel oyuncu hayranları tarafından oldukça sıkı takip ediliyordu. İlişkisiyle de sıkça gündeme gelen Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile beraberliğine bir süredir devam ediyor. Ebru Şahin’in hayranlarıyla paylaştığı son fotoğraflar ise takipçilerini bir hayli şaşırttı. Ebru Şahin kiminle birlikte? İşte detaylar...
Hercai dizisinin Reyyan karakterine can veren Ebru Şahin, diziden sonra hayran kitlesinde patlama yaşamıştı. Dizinin Reyyan’ını başarılı bir şekilde canlandıran güzel oyuncu, Reyyan’ın acılarını seyirciye geçirmekte oldukça iyiydi. Reyyan ile birlikte üzülen seyirci ise Ebru Şahin’i daha çok benimsedi. Dizinin sonlarına doğru basketbolcu Cedi Osman ile ilişkisi başlayan Ebru Şahin, bir süre önce sevgilisiyle tatile çıkmıştı. Doğum gününü de sevgilisiyle geçiren Ebru Şahin, paylaştığı Instagram gönderisi sonucu hayranlarının beğeni yağmuruna maruz kaldı.
20 May 2021 - 17:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.