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20 May 2021 - 17:21

Ebru Şahin Bikinili Fotoğraflarıyla Büyüledi

Türkiye’nin genç oyuncularından olan Ebru Şahin, oynadığı Hercai diziyle birlikte hayran kitlesini ikiye katlamıştı. Dizinin ardından reklam filmlerinde de sıkça görülen güzel oyuncu hayranları tarafından oldukça sıkı takip ediliyordu. İlişkisiyle de sıkça gündeme gelen Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile beraberliğine bir süredir devam ediyor. Ebru Şahin’in hayranlarıyla paylaştığı son fotoğraflar ise takipçilerini bir hayli şaşırttı. Ebru Şahin kiminle birlikte? İşte detaylar...