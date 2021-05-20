Meral Akşener'e Protesto! Rize'de Beklemediği Tepkiyi Gördü!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin Çayeli ilçesinde bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi. Yapılan şantiyeyi ziyaret etmek isteyen ve bölge halkının sorunlarını dinlemek isteyen Akşener'e bir grup vatandaş tarafından protesto yapıldı. İşte detaylar...
Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulunmak için Cengiz Topel Caddesi'ne geldi. Bölgede toplanan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten Akşener'i protesto etti. Bazı vatandaşlar da "terörist Akşener" şeklinde slogan attı.
Bu sırada, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı atan İYİ Parti'liler ile protestocu grup arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, Akşener ve parti yöneticilerinin içinde bulunduğu aracın çevresinde önlem aldı. Polis ve bazı vatandaşların uyarısıyla tepkilerin azalması üzerine Akşener, esnaf ziyaretine başladı.
Bunun üzerine kalabalık bir grup, Akşener'e yönelik protestolarını sürdürdü. Kalabalık arasında bulunan bazı kişilerin araçlara su şişesi, domates ve ayakkabı attıkları gözlendi.
Akşener, tepkilerin yeniden artması üzerine aracıyla polis eşliğinde ilçeden ayrıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.