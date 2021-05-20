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20 May 2021 - 17:37

Kara Kartallardan Saray Çıkartması! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı Kabul Etti!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan çifte şampiyon Beşiktaş'tan Külliye çıkartması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen takımdan görüntüler haberimizde...