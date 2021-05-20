Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 May 2021 - 17:37 G: 20 May 2021 - 17:38

Kara Kartallardan Saray Çıkartması! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı Kabul Etti!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan çifte şampiyon Beşiktaş'tan Külliye çıkartması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen takımdan görüntüler haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

20 May 2021 - 17:37 AA Ankara- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ali Koç Bombayı Patlattı! Fenerbahçe Başkanlığına Tekrar Aday! mask
Ali Koç Bombayı Patlattı! Fenerbahçe Başkanlığına Tekrar Aday!
Türkiye'nin Sessiz Gururu! Milli Yarışçımız Yarın Monako'da Piste Çıkıyor! mask
Türkiye'nin Sessiz Gururu! Milli Yarışçımız Yarın Monako'da Piste Çıkıyor!
Türkiye Cimnastikte Adını Dünyaya Duyuracak! Heyecan Yüksek! mask
Türkiye Cimnastikte Adını Dünyaya Duyuracak! Heyecan Yüksek!
Avrupa Süper Kupasının Tartışılan İsmi! Juventus Kupayı Kaldırdı! mask
Avrupa Süper Kupasının Tartışılan İsmi! Juventus Kupayı Kaldırdı!
Mclaren Geleceği Teminat Altına Aldı! Başarılı Pilotla Sözleşme Uzattı! mask
Mclaren Geleceği Teminat Altına Aldı! Başarılı Pilotla Sözleşme Uzattı!
Gürcistan'da Umut Var! Para Halter Şampiyonası Başlıyor! mask
Gürcistan'da Umut Var! Para Halter Şampiyonası Başlıyor!
Emine Erdoğan Beşiktaş'ı Unutmadı! Twitter'dan Mesaj Yayınladı! mask
Emine Erdoğan Beşiktaş'ı Unutmadı! Twitter'dan Mesaj Yayınladı!
Beşiktaş Asbaşkanından Hedef Açıklaması! İşte O Açıklamalar! mask
Beşiktaş Asbaşkanından Hedef Açıklaması! İşte O Açıklamalar!
Şampiyon Teknik Adam Sergen Yalçın! İşte Çok Özel Röportaj! mask
Şampiyon Teknik Adam Sergen Yalçın! İşte Çok Özel Röportaj!
Beşiktaş Kupa Hasretini Gideriyor! Süper Lig Kupasına Kavuşuyor! mask
Beşiktaş Kupa Hasretini Gideriyor! Süper Lig Kupasına Kavuşuyor!
# BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİLİ:
Beşiktaş Asbaşkanından Hedef Açıklaması! İşte O Açıklamalar! mask
Beşiktaş Asbaşkanından Hedef Açıklaması! İşte O Açıklamalar!
Şampiyon Teknik Adam Sergen Yalçın! İşte Çok Özel Röportaj! mask
Şampiyon Teknik Adam Sergen Yalçın! İşte Çok Özel Röportaj!
Beşiktaş Kupa Hasretini Gideriyor! Süper Lig Kupasına Kavuşuyor! mask
Beşiktaş Kupa Hasretini Gideriyor! Süper Lig Kupasına Kavuşuyor!
Beşiktaş'ta 2020 EURO Heyecanı! Domagoj Vida'ya Milli Davet Geldi! mask
Beşiktaş'ta 2020 EURO Heyecanı! Domagoj Vida'ya Milli Davet Geldi!
Beşiktaş Kupaya Doymak İstemiyor! Sezonun 2'nci Kupasını Almaya Yakın! mask
Beşiktaş Kupaya Doymak İstemiyor! Sezonun 2'nci Kupasını Almaya Yakın!
Futbol'da Son Heyecan! Beşiktaş Yorgun, Kupa Sahibini Buluyor! mask
Futbol'da Son Heyecan! Beşiktaş Yorgun, Kupa Sahibini Buluyor!
Beşiktaş Kader Maçına Çıkıyor! Hataya Yer Yok mask
Beşiktaş Kader Maçına Çıkıyor! Hataya Yer Yok
Şampiyonluk Yarışı Alev Alev! İşte İhtimal ve İstatistikler! mask
Şampiyonluk Yarışı Alev Alev! İşte İhtimal ve İstatistikler!
Beşiktaş Kendinle Birlikte Umutları Da Yaktı! Maç Sonrası Tansiyon Yüksekti! mask
Beşiktaş Kendinle Birlikte Umutları Da Yaktı! Maç Sonrası Tansiyon Yüksekti!
Derbi Zararını Gidermek İstiyor! Beşiktaş Son Maçına Çıkıyor! mask
Derbi Zararını Gidermek İstiyor! Beşiktaş Son Maçına Çıkıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Meral Akşener'e Protesto! Rize'de Beklemediği Tepkiyi Gördü! mask
Meral Akşener'e Protesto! Rize'de Beklemediği Tepkiyi Gördü!
Ebru Şahin Bikinili Fotoğraflarıyla Büyüledi mask
Ebru Şahin Bikinili Fotoğraflarıyla Büyüledi
Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti! mask
Survivor Sergen Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı! Kendisine Yapılanların Hiçbirini Unutmadı, Tek Tek Açıkladı! Tüm Adayı Resmen İfşa Etti!
Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı mask
Survivor'ı Önce O Terk Etti Şimdi De En Yakın Arkadaşı Bırakıyor! Yeni Karar Çileden Çıkardı İki Yarışmacı Survivor'dan Ayrıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Rahatlatıcı Açıklama! Onaylı Aşılar Tüm Varyantlarda Etkili! mask
Dünya Sağlık Örgütü'nden Rahatlatıcı Açıklama! Onaylı Aşılar Tüm Varyantlarda Etkili!
Sadakatsiz Dizisinde Burak Sergen Sürprizi! Haluk Güçlü Böyle Geri Döndü! mask
Sadakatsiz Dizisinde Burak Sergen Sürprizi! Haluk Güçlü Böyle Geri Döndü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status