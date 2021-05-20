Survivor Hanzade Bikinili Pozlarıyla Ateşleri Yükseltti! Son haliyle büyüledi!

Survivor yarışmasında büyük bir emekleri olan Hanzade, Acun Medya’nın içinden yarışmaya katılan isimlerden birisi. Daha önce sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasında ruhsal sorunlarını yenerek bulunan ve büyük işlere imzasını atan Hanzade elendikten hemen sonra ise skandal açıklamalara yer vermiş ve herkesi şaşırtmıştı.

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu olarak bilinen Hakan Hatipoğlu, Hanzade’nin söylemiş olduğu; “Onlar benim dışarda bile muhatap olacağım kişiler değil. Ben selam bile vermem. Aynı statüde değiliz” açıklamasını Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan için yaparak tepki almıştı. Hatipoğlu, Hanzade’nin sözlerine çıkışarak; “Bence çok ayıp, dememesi gereken sözlerdi. Belki de yarışmanın hırsıyla söyledi. Emin değilim” sözlerini dile getirmişti. Peki, Hanzade nasıl bir paylaşım yaptı?



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