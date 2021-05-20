Survivor Hanzade Bikinili Pozlarıyla Ateşleri Yükseltti! Son haliyle büyüledi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yarışan ve uzun bir süre önce yarışmadan elenen Hanzade, milyonları şok içerisinde bıraktı. Bikinili pozlarıyla milyonları yangına atan Hanzade, ateşlerin yükselmesine neden oldu. Görenlerin ağzının açık kaldığı bikinili pozlara ise binlerce yorum geldi. Bu yorumlardan en çok beğeni alan yorum ise “Ateş kadın” yorumu oldu!
Survivor yarışmasında büyük bir emekleri olan Hanzade, Acun Medya’nın içinden yarışmaya katılan isimlerden birisi. Daha önce sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasında ruhsal sorunlarını yenerek bulunan ve büyük işlere imzasını atan Hanzade elendikten hemen sonra ise skandal açıklamalara yer vermiş ve herkesi şaşırtmıştı.
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu olarak bilinen Hakan Hatipoğlu, Hanzade’nin söylemiş olduğu; “Onlar benim dışarda bile muhatap olacağım kişiler değil. Ben selam bile vermem. Aynı statüde değiliz” açıklamasını Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan için yaparak tepki almıştı. Hatipoğlu, Hanzade’nin sözlerine çıkışarak; “Bence çok ayıp, dememesi gereken sözlerdi. Belki de yarışmanın hırsıyla söyledi. Emin değilim” sözlerini dile getirmişti. Peki, Hanzade nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.