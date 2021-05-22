Sadakatsiz'in Asya'sıyla İlgili O Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Asya'nın Derininde Neler Varmış... Milyonlar Donakaldı! "Ah Be Kızım..."
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de yer alan Asya’nın gerçek hikayesi milyonları tir tir titretti. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde yaşananlar seyircilerde şok etkisi yarattı. Sevilerek izlenen dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, oyunculuk performansını bir kez daha konuşturdu. Sosyal medyaya büyük yankı uyandıran bu gerçek etkileşim üzerine etkileşim aldı.
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çekiyor. Yasak aşktan doğan ihanetin her karesi seyircilerin karşısına çıkarken dizi izleyenlerinden sır gibi saklanan Asya’nın ailesine ne olduğu ise resmen ortaya çıktı.
Dizi izleyicisine hitap eden bir dizi olduğundan reyting sıralamasında ilk sırada yerini alan Sadakatsiz dizisine Bennu Yıldırımer, Asya olarak girmişti. Dizinin ikinci Asya’sı ise Asya’nın evine gelerek her şeyi açıklamak istedi. Asya’ya gerçekleri anlatan İkinci Asya ise şok etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.