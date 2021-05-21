ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankaralılar, bakım ve onarım çalışmalarıyla nedeniyle su kesintilerini yaşamaya devam ediyor. Daha temiz bir su sağlamak isteyen ASKİ, tesisatlarının bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Arızaları onarım için de kesilen sular, Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Belli periyotlarla tekrarlanan bakım ve onarım çalışmaları, pandemi ile birlikte daha çok önemseniyor. ASKİ 21 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...
Ankara 21 Mayıs 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’nın su sağlayıcısı olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. ASKİ; su tesisatlarının bakımını yaptığı bu çalışmalar aracılığıyla büyük tesisat arızalarını önlemeyi hedefliyor. Kesintileri sadece bakım veya onarım çalışması gerçekleşecek olan tesisat çevresiyle sınırlayan ASKİ, güvenlik gerekçesiyle suları bir müddet kesiyor. Ankaralıların mağduriyetini minimumda tutmak isteyen ASKİ, planlı su kesintilerini kamuoyu ile önceden paylaşıyor.
21 May 2021 - 09:43 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.