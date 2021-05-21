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21 May 2021 - 09:43

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankaralılar, bakım ve onarım çalışmalarıyla nedeniyle su kesintilerini yaşamaya devam ediyor. Daha temiz bir su sağlamak isteyen ASKİ, tesisatlarının bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Arızaları onarım için de kesilen sular, Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Belli periyotlarla tekrarlanan bakım ve onarım çalışmaları, pandemi ile birlikte daha çok önemseniyor. ASKİ 21 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...