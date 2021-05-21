Sergen Yalçın'ın Sevgilisi Lisaveti Karibskaya Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli?

Futbol dünyasının güçlü isimlerinden olan sergen Yalçın, bir süredir teknik adamlık koltuğunda oturmaya başladı. Kariyeri boyunca milli takımda da forma giyen yetenekli oyuncu, daha önce de oynadığı Beşiktaş’a teknik direktör oldu. Beşiktaş’ı bu sezon iki farklı şampiyonluk ile buluşturan Sergen Yalçın, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmeye başladı. Başarısının ardında bir kadın olup olmadığı ise hayranları tarafından Sergen Yalçın’a her fırsatta soruldu. 48 yaşında ve bekar olan Sergen Yalçın ise gönlünü Lisaveti Karibskaya isimli bir güzele kaptırdı. Beşiktaş’ın teknik liderinin gönlünü kime kaptırdığı ise taraftarları tarafından merak edilmeye başlandı.