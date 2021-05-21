Sergen Yalçın'ın Sevgilisi Lisaveti Karibskaya Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli?
Eski futbolcu, yeni teknik direktör olan Sergen Yalçın, son zamanların en popüler isimleri arasında yer alıyor. Milli takımda da forma giymiş olan Yalçın, Türkiye’nin üç büyük takımlarından birini çalıştırıyor. Daha önce forma giydiği Beşiktaş’ı şuan teknik adamlığıyla destekleyen Yalçın, aldığı şampiyonluklar kadar özel hayatıyla da konuşuluyor. Bekar olan futbolcu bir süredir Lisaveti Karibskaya ismindeki güzelle anılıyor. Sergen Yalçın hayranların merakla araştırdığı bilgiler haberimizde...
Futbol dünyasının güçlü isimlerinden olan sergen Yalçın, bir süredir teknik adamlık koltuğunda oturmaya başladı. Kariyeri boyunca milli takımda da forma giyen yetenekli oyuncu, daha önce de oynadığı Beşiktaş’a teknik direktör oldu. Beşiktaş’ı bu sezon iki farklı şampiyonluk ile buluşturan Sergen Yalçın, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmeye başladı. Başarısının ardında bir kadın olup olmadığı ise hayranları tarafından Sergen Yalçın’a her fırsatta soruldu. 48 yaşında ve bekar olan Sergen Yalçın ise gönlünü Lisaveti Karibskaya isimli bir güzele kaptırdı. Beşiktaş’ın teknik liderinin gönlünü kime kaptırdığı ise taraftarları tarafından merak edilmeye başlandı.
21 May 2021 - 21:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.