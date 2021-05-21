Kadınlar Bu Yöntemi Kullanarak SGK’dan Tam 6 Yıl Erken Emekli Olabiliyor!

Türkiye’de emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun belirlemiş olduğu prim ve gün sayısını eksiksiz bir biçimde tamamlamak gerekiyor. En az iş hayatı kadar ev hayatında da yorulan kadınlar, erken emeklilik haklarının olup olmadığını merak ediyor. Anne olma süreninin yıprattığını kabul eden SGK, doğum borçlanması ile kadınların erken olarak emekli olabilmesini mümkün hale getiriyor. SGK, doğum borçlanmasını 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı olarak çalışan tüm kadınlara tanıyor. Çocuk sahibi olduklarında doğum izni alan ve çalışmaya uzun süre ara veren kadınlar, doğum borçlanması hakkıyla bu boşluğu telafi edebiliyor. Geriye dönük ödemenin mümkün hale geldiği doğum borçlanması ile kadınlar eksik olan primlerini yatırmış oluyor. 2014’te yapılan değişiklikle 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilen kadınlar, konunun detayını araştırıyor. 3 çocuğuna birden borçlanan kadın, 2160 gün sigorta primi kazanıyor. Bu da 6 yıl daha erken emekli olacağı anlamına geliyor.