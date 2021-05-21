Kadınlar Bu Yöntemi Kullanarak SGK’dan Tam 6 Yıl Erken Emekli Olabiliyor!
Emeklilik için artan yaş ve prim sayısı çalışanları tedirgin ediyor. Özellikle ev ve iş hayatında daha fazla yorulan kadınlar, erken emekli olup olamayacağını merak ediyor. Öte yandan SGK’nın sigortalı olarak çalışan annelere tanıdığı hak sayesinde kadınların erken emekli olması mümkün hale geliyor. Doğum borçlanması denen bu hakkı kazanmak isteyen kadınların ise sadece ilk kez sigortalandığı tarihten sonra doğum yapmış olması gerekiyor. Kadınlar nasıl erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar...
Türkiye’de emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun belirlemiş olduğu prim ve gün sayısını eksiksiz bir biçimde tamamlamak gerekiyor. En az iş hayatı kadar ev hayatında da yorulan kadınlar, erken emeklilik haklarının olup olmadığını merak ediyor. Anne olma süreninin yıprattığını kabul eden SGK, doğum borçlanması ile kadınların erken olarak emekli olabilmesini mümkün hale getiriyor. SGK, doğum borçlanmasını 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı olarak çalışan tüm kadınlara tanıyor. Çocuk sahibi olduklarında doğum izni alan ve çalışmaya uzun süre ara veren kadınlar, doğum borçlanması hakkıyla bu boşluğu telafi edebiliyor. Geriye dönük ödemenin mümkün hale geldiği doğum borçlanması ile kadınlar eksik olan primlerini yatırmış oluyor. 2014’te yapılan değişiklikle 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilen kadınlar, konunun detayını araştırıyor. 3 çocuğuna birden borçlanan kadın, 2160 gün sigorta primi kazanıyor. Bu da 6 yıl daha erken emekli olacağı anlamına geliyor.
21 May 2021 - 14:48 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.