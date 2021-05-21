ÖSYM Açıklamayı Yaptı! DGS Başvuruları Başladı!
ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da yapılacak DGS sınavının başvurularının yapıldığı açıklandı. İşte detaylar...
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak ve 31 Mayıs'ta sona erecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
2021-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2021-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.