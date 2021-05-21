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- 21 May 2021 - 15:16 G: 21 May 2021 - 15:17

Hoşgörünün Temeli Atıldı! Almanya'da Yeni Bir Cami İnşa Ediliyor!

Almanya'da alınan bir kararla yeni bir cami inşaatının temeli atıldı. Cami karşıtlığının tam aksine izinlerin sorunsuz alındığı, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Schrobenhausen beldesinde inşa edilecek Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Fatih Camisi ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilen törende temeli atılan cami ve kültür merkezi, 6 bin metrekare arsa üzerinde ve 1700 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Tek minareli, iki kat ve iki bölümden oluşacak camide 350 erkek, 200 kadın olmak üzere aynı anda 550 kişi ibadet edebilecek. Projede kütüphane, 400 kişilik konferans salonu, derslik, gençlik ve kadın merkezi, lokal ve 100’ün üzerinde otopark da yer alacak.

DİTİB Merkez Fatih Camisi ve Kültür Merkezi Derneği Başkanı Durmuş Aki, 5 yılda gerekli izinler alınarak caminin temel atma sürecine gelindiğini, cami ve kültür merkezinin 2-3 yıl içinde hizmete girmesini hedeflediklerini söyledi.

Din Görevlisi Mustafa Aktaş’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından cami ve kültür merkezinin temeli atıldı.

Temel atma töreninde Schrobenhausen Belediye Başkanı Harald Reisner, Güney Bavyera DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Sıddık Yılmaz, DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Bal ve Bölge Müdürü Aykan İnan, Katolik Kilisesi papazı Georg Leonhard Bühler, Protestan Kilisesi papazı Gerhard Rupprecht ve belediye meclisindeki parti temsilcileri de hazır bulundu.

21 May 2021 - 15:16 AA - Kültür - Sanat

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