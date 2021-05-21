Çin'de Kripto Para Yasak Mı? Çin Kripto Parayı Neden Yasakladı?
Amatör ve uzman yatırımcıların yakın markajında bulunan kripto paralar, şu ara çok dalgalı bir grafik sergiliyor. Yatırımcılarını korkutan kripto paraların grafikleri üzerinde dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan Çin’in bir etkisi olup olmadığı merak ediliyor. Birkaç gündür kripto para piyasalarını sarsan Çin Bankacılık Birliği’nin finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşlarda kripto para işlemlerini yasaklamasının doğruluğu veya yanlışlığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar.
Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Çin, son günlerde kripto para yatırımına karşı aldığı radikal kararlarla gündeme geliyor. Elon Musk’ın açıklamalarının ardından dalgalanmaya başlayan kripto para piyasaları, Çin’in kararıyla birlikte alt üst olmaya devam ediyor. Yatırımcıları korkutan bu durum ise Çin’in verdiği kararın araştırılmasına neden oluyor. Finans ve ödeme hizmeti veren kuruşların kripto para işlemlerine yasak getiren Çin’in başta Bitcoin olmak üzere, kripto para piyasalarının alt üst olmasına sebep olduğu düşünülüyor. Peki, neden?
21 May 2021 - 15:24 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.