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21 May 2021 - 15:24

Çin'de Kripto Para Yasak Mı? Çin Kripto Parayı Neden Yasakladı?

Amatör ve uzman yatırımcıların yakın markajında bulunan kripto paralar, şu ara çok dalgalı bir grafik sergiliyor. Yatırımcılarını korkutan kripto paraların grafikleri üzerinde dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan Çin’in bir etkisi olup olmadığı merak ediliyor. Birkaç gündür kripto para piyasalarını sarsan Çin Bankacılık Birliği’nin finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşlarda kripto para işlemlerini yasaklamasının doğruluğu veya yanlışlığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar.