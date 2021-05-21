Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Kripto Paralar Neden Değer Kaybediyor?

Bitcoin başta olmak üzere son bir haftadır kripto para piyasasındaki ani değişiklikler, yatırımcıların endişeye kapılmasına neden oldu. Hemen hemen kripto para birimlerinin her para biriminde yaşanan keskin kayıplar, Elon Musk’ın açıklamalarıyla başladı. Haftaya sert bir düşüşle başlayan kripto para piyasaları; Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamasının ardından daha da hızlandı. Hafta sonuna da değer kaybederek devam eden kripto para piyasaları, Çin’in kararının ardından bir gün içerisinde Ethereum ve Dogecoin’in yüzde 20'den fazla değer kaybettiğine şahitlik etti.