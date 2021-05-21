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- 21 May 2021 - 16:25 G: 21 May 2021 - 16:29

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Kripto Paralar Neden Değer Kaybediyor?

Son bir haftadır sürekli değer kaybeden kripto para birimleri, yatırımcılarını endişelendirmeye devam ediyor. Hem amatör hem de uzman yatırımcıların yakın markajında olan kripto paralar, tarihinin en sert düşüşünü yaşıyor. Elon Musk’ın açıklamalarıyla başlayan düşüş, Çin’in kripto para yasağı ile iyice alevlendi. Düşüşte yarışa giren kripto paralar, yatırımcıların kenara çekilmesine neden oldu. Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin; kripto paralar neden değer kaybediyor? İşte tüm ayrıntılar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bitcoin başta olmak üzere son bir haftadır kripto para piyasasındaki ani değişiklikler, yatırımcıların endişeye kapılmasına neden oldu. Hemen hemen kripto para birimlerinin her para biriminde yaşanan keskin kayıplar, Elon Musk’ın açıklamalarıyla başladı. Haftaya sert bir düşüşle başlayan kripto para piyasaları; Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamasının ardından daha da hızlandı. Hafta sonuna da değer kaybederek devam eden kripto para piyasaları, Çin’in kararının ardından bir gün içerisinde Ethereum ve Dogecoin’in yüzde 20'den fazla değer kaybettiğine şahitlik etti.

21 May 2021 - 16:25 - Ekonomi

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