Sefirin Kızı Gediz Sektörü Çarpılmışa Çevirdi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Yerinden Oynadı! Televizyon Dünyası Karışacak…
Star TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve kısa süre önce final yapan Sefirin Kızı dizisinde Gediz’i Uraz Kaygırlaroğlu, sektörde meydana gelenler için açtı ağzını yumdu gözünü! Öyle şeyler dedi ki, milyonlarca kişi “Sektörü cin çarpılmışa çevirdi! O kadar doğru konuştu ki” yorumlarını arka arkaya yaptı! Peki, Uraz Kaygırlaroğlu, neler dedi?
İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programa konuk olarak katılan Kaygırlaroğlu, açıklamalarıyla şok içerisinde bıraktı. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile ön plana çıkan Kaygırlaroğlu hem çocukluk anılarına hem de sektördeki sorunlara değinen açıklamalar yaptı.
Başarılı oyuncu, "Bizim ailede iyi bir erkek figürü yoktu ne yazık ki, o yüzden hep kadınların arasında geçti çocukluluğum diyebilirim, halalarım, teyzelerim, babaannem, anneannem... Çocukken Tarık Akan'ın başrolde dayı olarak yer aldığı 'Sevgili Dayım' diye bir film vardı. O filmi izleyip 'vay be böyle dayı yeğen ilişkileri de olabiliyormuş' demek ki diye düşündüğümü hatırlıyorum. O zamanlar Tarık Akan'ın dayım olmasını bile istemiştim hatta” sözlerini dile getirerek yüzlerde gülümsenin sebebi olurken, sektör hakkında ise sert eleştiriler yaptı! Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.