Sefirin Kızı Gediz Sektörü Çarpılmışa Çevirdi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Yerinden Oynadı! Televizyon Dünyası Karışacak…

İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programa konuk olarak katılan Kaygırlaroğlu, açıklamalarıyla şok içerisinde bıraktı. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile ön plana çıkan Kaygırlaroğlu hem çocukluk anılarına hem de sektördeki sorunlara değinen açıklamalar yaptı.

Başarılı oyuncu, "Bizim ailede iyi bir erkek figürü yoktu ne yazık ki, o yüzden hep kadınların arasında geçti çocukluluğum diyebilirim, halalarım, teyzelerim, babaannem, anneannem... Çocukken Tarık Akan'ın başrolde dayı olarak yer aldığı 'Sevgili Dayım' diye bir film vardı. O filmi izleyip 'vay be böyle dayı yeğen ilişkileri de olabiliyormuş' demek ki diye düşündüğümü hatırlıyorum. O zamanlar Tarık Akan'ın dayım olmasını bile istemiştim hatta” sözlerini dile getirerek yüzlerde gülümsenin sebebi olurken, sektör hakkında ise sert eleştiriler yaptı! Peki, neler dedi?



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