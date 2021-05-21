Alişan ve Demet Akalın’a Bir Darbe Daha Geldi! İşin İçinde Acun Ilıcalı Bile Var! Seren Serengil Topa Tuttu! Canlı Yayında Öyle Şeyler Dedi ki…

Demet Akalın ve Alişan’a gelen açıklamadan hemen sonra bir darbe daha indi! Seren Serengil söyledikleriyle adeta topa tuttu! Canlı yayında öyle şeyler dedi ki, milyonların ağzı açık kaldı. Demet Akalın ve Alişan ile aralarında bir sorun olmadığı bilinen Seren Serengil’in bu dedikleri ise küsmelerine neden olacağı hakkında yorumlara neden oldu.

Seren Serengil, konunun içerisine Acun Ilıcalı’yı bile dahil etti ve herkes “Nasıl yani” sorusunu yöneltti! Sevilerek izlenen programda birbirinden ilginç açıklamalara yer veren Seren Serengil neler dedi?



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