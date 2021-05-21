Alişan ve Demet Akalın’a Bir Darbe Daha Geldi! İşin İçinde Acun Ilıcalı Bile Var! Seren Serengil Topa Tuttu! Canlı Yayında Öyle Şeyler Dedi ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın ve Alişan hakkında skandal bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü! Söylemezsem Olmaz programında ele alınan Demet Akalın konusunda görüşlerini bildiren Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil herkesi şaşırtmıştı. Arto ise Demet Akalın ve Alişan hakkında bir duyumunu dile getirmişti.
Demet Akalın ve Alişan’a gelen açıklamadan hemen sonra bir darbe daha indi! Seren Serengil söyledikleriyle adeta topa tuttu! Canlı yayında öyle şeyler dedi ki, milyonların ağzı açık kaldı. Demet Akalın ve Alişan ile aralarında bir sorun olmadığı bilinen Seren Serengil’in bu dedikleri ise küsmelerine neden olacağı hakkında yorumlara neden oldu.
Seren Serengil, konunun içerisine Acun Ilıcalı’yı bile dahil etti ve herkes “Nasıl yani” sorusunu yöneltti! Sevilerek izlenen programda birbirinden ilginç açıklamalara yer veren Seren Serengil neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.