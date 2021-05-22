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- 22 May 2021 - 13:03 G: 22 May 2021 - 13:04

Tartışılan İlaç "Favipiravir!" Artık Çocuklarda Da Kullanılacak!

"Favipiravir" ilacı son dönemlerin tartışmalı ismi. Koronavirüs tedavisinde ki etkinliği tartışılırken Sağlık Bakanlığından çok önemli bir karar geldi. Artık 12-15 yaşındaki çocukların Kovid-19 tedavisinde de kullanılacak. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tedavisi için "favipiravir" ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, çocuk hastalarda hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanımı kaldırıldı.

Ayrıca, 12-15 yaşındaki çocuklar için onam formu ile favipiravir ilacı kullanımı önerildi.

İlaç önceden 15 yaş üstü çocuklarda kullanılabiliyordu.

22 May 2021 - 13:03 AA Ankara- Sağlık

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