O Muhabire Tepkileri Sert Oldu! "Provokatörler Bedelini Öderler!"
Kovulan AA Muhabiri Musab Turan'a Ak Parti cephesinden tepkiler dinmiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kaos, kargaşa ve tahrik amaçlı girişimlere karşı el birliğiyle mücadele edeceğiz" dedi. İşte detaylar...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder. Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
"Anadolu Ajansının kurumsal ilkelerini ve çalışma kurallarını ihlal eden kişi hakkında gerekli hukuki adımlar atılmaktadır. Kaos, kargaşa ve tahrik amaçlı girişimlere karşı el birliğiyle mücadele edeceğiz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.