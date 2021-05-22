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- 22 May 2021 - 13:19 G: 22 May 2021 - 13:26

Ekrana Veda Vakti Geldi! İşte O Rekortmen Dizinin Final Tarihi!

Ekranların sevilen dizisi, verdiği karar ile izleyenlerini şaşkına çevirdi. Show TV’nin yeni sezon yapımlarından olan Alev Alev’in final yapacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Dizinin hayranlarının tepkilerini alan ani final kararı üzerine Alev Alev’in ne zaman final yapacağı konuşulmaya başlandı. Alev Alev dizisi final mi yapıyor? Alev Alev dizisi ne zaman final yapıyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Show TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Alev Alev, 5 Kasım 2020 tarihinden bu yana yayın hayatına devam ediyor. Birbirinden farklı üç kadının yaşamındaki zorlukları konu alan Alev Alev, bir yangının kadınların yaşamını birbirine bağlamasıyla başlıyor. Erkeklerin kadınları ölüme terk ettiği yangını fırsat bilen Cemre, şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için harekete geçiyor. Cemre’nin mücadelesi bu noktada başlarken, Rüya’nın pembe dünyasından çıkması ve Çiçek’in başkasının yerine geçmesi dizinin gidişatını bambaşka bir yere sürüklüyor. Sevenlerini ekran başına kilitlemeyi başaran Alev Alev dizisinin başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Her Perşembe saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanan dizinin final yapacağı iddiası ise izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev’in neden ve ne zaman final yapacağı ise merak edilen diğer konular arasında yer alıyor.

22 May 2021 - 13:19 - Dizi Haberleri

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