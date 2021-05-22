Ekrana Veda Vakti Geldi! İşte O Rekortmen Dizinin Final Tarihi!

Show TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Alev Alev, 5 Kasım 2020 tarihinden bu yana yayın hayatına devam ediyor. Birbirinden farklı üç kadının yaşamındaki zorlukları konu alan Alev Alev, bir yangının kadınların yaşamını birbirine bağlamasıyla başlıyor. Erkeklerin kadınları ölüme terk ettiği yangını fırsat bilen Cemre, şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için harekete geçiyor. Cemre’nin mücadelesi bu noktada başlarken, Rüya’nın pembe dünyasından çıkması ve Çiçek’in başkasının yerine geçmesi dizinin gidişatını bambaşka bir yere sürüklüyor. Sevenlerini ekran başına kilitlemeyi başaran Alev Alev dizisinin başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Her Perşembe saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanan dizinin final yapacağı iddiası ise izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev’in neden ve ne zaman final yapacağı ise merak edilen diğer konular arasında yer alıyor.