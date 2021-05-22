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- 22 May 2021 - 13:29 G: 22 May 2021 - 13:30

Türkiye Şampiyonluk Kutlamadan Beşiktaş'a Güzel Haber Danimarka'dan!

Beşiktaş şampiyonluk kutlamalarına pandemi sebebiyle seyircili olarak henüz gerçekleştiremedi ancak Danimarka'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar kutlamalara çoktan başladı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Beşiktaş taraftarları, takımlarının Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu kutladı.

Taraftar oluşumu Danimarka Kartalları tarafından bir Türk restoranında organize edilen kutlama, Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının gevşetildiği gün yapıldı.

Türk müzisyen grubunun sahne aldığı restoranda kutlamaya bayraklarla katılan Beşiktaşlı taraftarlar, coşkulu tezahüratlarıyla takımlarının marşlarına eşlik etti.

Danimarka Kartalları Kurucu Başkanı Cengiz Karakuş, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bu sezonu çifte kupayla kapattı, biz de Danimarka Kartalları olarak böyle bir organizasyonla Beşiktaşlılar olarak birlikte şampiyonluğu kutlamak istedik." dedi.

Danimarka’da Beşiktaş sevgisini yaşatmak için Danimarka Kartalları grubunu kurduklarını aktaran Karakuş, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin vatana özlemini gidermek adına, gençlerin Türkiye’deki kulüplere olan bağımlılığını ve taraftar gruplarına dahil olmalarını desteklediğini sözlerine ekledi.

22 May 2021 - 13:29 AA - Spor

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