Türkiye Şampiyonluk Kutlamadan Beşiktaş'a Güzel Haber Danimarka'dan!
Beşiktaş şampiyonluk kutlamalarına pandemi sebebiyle seyircili olarak henüz gerçekleştiremedi ancak Danimarka'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar kutlamalara çoktan başladı. İşte detaylar...
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Beşiktaş taraftarları, takımlarının Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu kutladı.
Taraftar oluşumu Danimarka Kartalları tarafından bir Türk restoranında organize edilen kutlama, Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının gevşetildiği gün yapıldı.
Türk müzisyen grubunun sahne aldığı restoranda kutlamaya bayraklarla katılan Beşiktaşlı taraftarlar, coşkulu tezahüratlarıyla takımlarının marşlarına eşlik etti.
Danimarka Kartalları Kurucu Başkanı Cengiz Karakuş, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bu sezonu çifte kupayla kapattı, biz de Danimarka Kartalları olarak böyle bir organizasyonla Beşiktaşlılar olarak birlikte şampiyonluğu kutlamak istedik." dedi.
Danimarka’da Beşiktaş sevgisini yaşatmak için Danimarka Kartalları grubunu kurduklarını aktaran Karakuş, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin vatana özlemini gidermek adına, gençlerin Türkiye’deki kulüplere olan bağımlılığını ve taraftar gruplarına dahil olmalarını desteklediğini sözlerine ekledi.
22 May 2021 - 13:29 AA - Spor
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.