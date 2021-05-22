İşte Müge Anlı Hakkında Az Bilinen O Gerçek! Müge Anlı'nın Çok Konuşulan Benzersiz Kariyeri...

Farklı kanallarda yapmış olduğu programlarla Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri olmayı başaran Müge Anlı, televizyon yolculuğuna magazin programlarıyla başlıyor. Giderek popülerliğini artıran başarılı sunucu, 2008’den bu yana Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunuyor. Yakın zamanda 48 yaşına basmış olan güzel sunucu, 1999 yılında bir evlilik yapıyor. Burak Akdağ ile yaptığı evlilikten bir kızı olan Müge Anlı, 2008 yılında evliliğini sonlandırıyor.