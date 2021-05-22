İşte Müge Anlı Hakkında Az Bilinen O Gerçek! Müge Anlı'nın Çok Konuşulan Benzersiz Kariyeri...
Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, uzun zamandır televizyon dünyasının içerisinde yer alıyor. Merakla takip edilen ünlü sunucu, 2008’den bu yana Müge Anlı ile Tatlı Sert’i sunuyor. Yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, özel hayatı ve kariyeri hakkında neredeyse hiç konuşmuyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı sert seyircisinin merakla sorguladığı Müge Anlı ve hayatı…
Farklı kanallarda yapmış olduğu programlarla Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri olmayı başaran Müge Anlı, televizyon yolculuğuna magazin programlarıyla başlıyor. Giderek popülerliğini artıran başarılı sunucu, 2008’den bu yana Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunuyor. Yakın zamanda 48 yaşına basmış olan güzel sunucu, 1999 yılında bir evlilik yapıyor. Burak Akdağ ile yaptığı evlilikten bir kızı olan Müge Anlı, 2008 yılında evliliğini sonlandırıyor.
22 May 2021 - 17:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.